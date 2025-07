Juventus: Vlahovic mette like all'esultanza di Bellingham, bufera sul web. Lo sfogo di Ezio Greggio

Il bomber è rimasto per 90' in panchina contro il Real Madrid ma ha fatto infuriare i tifosi sui social, per lo showman mezza squadra è da rifare

Non è stata affatto indolore l’eliminazione della Juventus dal Mondiale per club. A parte la polemica legata alla sostituzione di Yildiz, che ha fatto infuriare il turco e i tifosi, la prova contro il Real Madrid non ha convinto tutti e ha portato a valutazioni estreme anche fan vip come Ezio Greggio che ha postato un commento al veleno su X/twitter. A scatenare la polemica è stato però soprattutto un like messo da Vlahovic al commento di Jude Bellingham, che esultava per la vittoria del Real Madrid sulla Juve negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Il like di Vlahovic

Che tra il serbo e il club bianconero sia calato il grande freddo è cosa nota da tempo: la Juve ha anche già trovato il suo sostituto con l’ingaggio ormai fatto di David ma deve risolvere la grana del serbo, ostinato a voler rimanere in bianconero fino al 2026 per liberarsi a parametro zero.

Il bomber è ormai ai margini della squadra, neanche un minuto in campo contro il Real Madrid ed è forse anche per questa frustrazione che si è lasciato andare a una “leggerezza” (neanche tanto leggera, per la verità): sul post di Bellingham che commentava il successo nella sfida con i bianconeri (“Next stop i quarti di finale. Gran vittoria“) c’è anche il like di Vlahovic, che non è sfuggito a nessuno.

La rabbia dei tifosi sul web

Ma Vlahovic che mette like a Bellingham che festeggia il passaggio del turno? Multe non ne facciamo?” e poi: “Complimenti per la professionalità dopo essere stati eliminati dal Mondiale per Club mettendo il like ad un giocatore del Real Madrid” e anche: “Chi è Scarso. Chi Ruba lo Stipendio da Anni. Chi non ha le Palle per Indossare questa Maglia. Chi è stato un FLOP. Chi non ci Merita. Chi non ha Capito l’importanza della Juventus. A costo di Fare Minusvalenze. A costo di Rimetterci Milioni, via Vlahovic”.

C’è chi scrive: “Giocatore scarso. L’uomo è ancora più scarso” e anche: “Poi si chiedono perché vengono insultati… prima perdiamo col City e dopo un gol scrive nueve…. adesso mette like ad un post di Bellingham…. si è bevuto il cervello” e ancora: “Via al più presto possibile”, oppure: “Va messo fuori rosa, allenamenti nel campetto dell’oratorio, obbligo di presenza in tribuna in tutte le partite, così salta il mondiale (che già in nazionale fa panchina) e poi chi se lo piglia”

Il web è scatenato: “Una società seria lo lascia marcire tutta la stagione in panchina, con allenamenti differenziati alle 6 di mattina” e poi: “Non mi serviva certo quello per desiderare di vederlo fuori dalla balle prima di subito, è peggio di come stoppa il pallone! RAUSS!!!!” e poi: “Pensa te quanto è infantile”.

Il tweet velenoso di Ezio Greggio

Tra i tanti tifosi delusi c’è anche Ezio Greggio. Lo showman di Striscia la notizia posta un tweet lapidario dopo il ko col Real Madrid: “La Juventus ha giocato un buonissimo primo tempo andando vicino al goal almeno 3 volte. Tudor ha fatto miracoli con una squadra che ha metà dei suoi giocatori mediocri o scarsi. Poi nel secondo tempo il Real fa goal e dalla panchina fa entrare Mbappé e Modric, noi Kostic e Kopmainers: ho detto tutto… Tudor merita giocatori veri, metà squadra è da vendere. E vanno acquisiti “ uomini da Juve “ . Basta mezze tacche, e bidoni. Comunque ForzaJuve ora e sempre”