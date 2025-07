Il toscano, testa di serie numero 7, affronta nel primo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking: nessun precedente, in campo non prima delle 13.30

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il debutto di Lorenzo Musetti ai Championships di Wimbledon arriva con qualche incognita e un avversario che ha poco da perdere. Il toscano, testa di serie numero 7, affronta nel primo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, attuale numero 126 del ranking, in un match che si preannuncia tutt’altro che banale.

Si gioca sul campo 2, come secondo incontro di giornata dopo Cocciaretto-Pegula, dunque con orario stimato intorno alle 13.30-14 italiane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le condizioni di Musetti e il cammino fino a Londra

Il semifinalista dell’ultimo Roland Garros si presenta ai nastri di partenza con un punto interrogativo legato alla condizione fisica. La lesione alla coscia sinistra rimediata nella sfida contro Alcaraz lo ha costretto a saltare l’intera fase di preparazione sull’erba. Due settimane di stop completo hanno interrotto la continuità del miglior momento della carriera, e ora l’azzurro si ritrova a dover fare rodaggio direttamente nel torneo più importante della stagione estiva.

Nonostante tutto, Musetti conserva lo status di favorito: la sua sensibilità di tocco e l’abilità nella variazione dei colpi potrebbero adattarsi bene all’erba, a patto che la tenuta atletica regga sin dai primi scambi. Una partenza lenta, però, potrebbe rivelarsi pericolosa contro un avversario esperto e imprevedibile.

Chi è Basilashvili: esperienza e colpi pesanti

Il georgiano, reduce da un buon percorso nei tornei di preparazione con un bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte sull’erba nel 2025, ha dimostrato di trovarsi a proprio agio su superfici rapide. Il suo tennis esplosivo, fatto di colpi piatti e aggressivi, può mettere in difficoltà anche i giocatori più solidi se la giornata è quella giusta.

Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, culminate con il successo su Ficovich in quattro set, Basilashvili si presenta all’appuntamento con tre vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. Nei turni di qualificazione dei tornei Slam ha mostrato un’ottima solidità: 9 vittorie su 9 match nel 2025. I problemi arrivano però nei main draw, dove è ancora a caccia della prima affermazione stagionale. Nell’ultimo evento disputato, a Halle, ha ceduto in due set a Laslo Djere, ma ha confermato buone percentuali di rendimento al servizio e un’efficace gestione dei punti importanti (quasi il 45% di break point trasformati sull’erba quest’anno).

Musetti-Basilashvili, nessun precedente

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due. Sul piano tecnico, si attende una sfida tra lo stile elegante e fluido di Musetti – che potrebbe cercare il rovescio slice per spezzare il ritmo – e la potenza pura di Basilashvili, pronto a spingere soprattutto col diritto.

Le previsioni degli analisti convergono su un successo dell’azzurro, ma non senza fatica. Alcuni lo vedono favorito in quattro set, altri non escludono un match da cinque. Le quote confermano il pronostico: Musetti è ampiamente avanti nei favori del borsino, ma il suo stato fisico resta un’incognita non trascurabile.

Orario, campo e dove vedere Musetti-Basilashvili

L’incontro andrà in scena martedì 1 luglio sul Court 2, come secondo match di giornata. Il programma inizierà alle 12 italiane con Cocciaretto-Pegula, a cui seguirà il match dell’azzurro. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, oltre ai canali dedicati Sky Sport Wimbledon (251-256) e Sky Sport 4K. In streaming sarà possibile seguire l’incontro su Sky Go e NOW.