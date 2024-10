Roma ribolle: ipotesi ritorno De Rossi se Juric fa flop col Monza, web in tilt

Circola la voce di un clamoroso ribaltone sulla panchina giallorossa, il tecnico però vede la squadra in crescita nonostante il ko in Europa League

E se tornasse Daniele De Rossi? L’ipotesi la butta lì il Corriere dello sport che avanza il ribaltone sulla panchina della Roma scrivendo “Se la squadra confermasse il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg, niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria dell’ex ‘capitan futuro’, quello scaricato poi da allenatore «per vincere trofei»….”. La voce sta prendendo corpo in città mentre Juric continua a parlare di squadra in crescita.

De Rossi si rilassa in Islanda, possibile un suo ritorno?

Difficile dire se davvero i Friedkin sarebbero disposti a fare marcia indietro e a richiamare l’ex Capitan Futuro, meno difficile pensare che De Rossi – che ora si sta rilassando in Islanda con la moglie, lontano dai veleni di Roma – tornerebbe con piacere ma in mezzo c’è la posizione di Juric che continua a vedere progressi.

Roma, Juric elogia la prova con l’Elfsborg

Il tecnico croato torna sulla sconfitta in Europa League contro l’Elfsborg e dice: “Secondo me l’altro giorno abbiamo fatto una grande partita sia di gioco che di intensità. Così come negli ultimi 30 minuti contro il Venezia. Contro l’Elfsborg dati fisici ottimali e sono soddisfatto da questo punto di vista. Vedo una squadra molto in crescita su questi aspetti. Abbiamo grandi margini come squadre e idee. La partita dell’altro giorno mi è piaciuta tanto al di là della sconfitta che non va bene. Alcune cose mi vanno bene ed altre vorrei cambiarle ma non posso stravolgere”.

Roma, l’ombra di De Rossi su Juric

Lo stesso Juric parlò di una squadra colpita dall’addio di De Rossi: “Io penso che Lorenzo Pellegrini ha spiegato tutto l’altro giorno. I ragazzi hanno capito tutte le cose ed io sono soddisfatto. Tutti sono concentrati su quanto stiamo facendo e vedo molti più passi in avanti di quanto pensassi”.

Roma: i tifosi si spaccano sull’ipotesi ritorno di De Rossi

Fioccano le reazioni sui social: “Non escluderei di vedere De Rossi allenatore della Roma entro la fine della stagione” e poi: “De Rossi ha un contratto in essere con la Roma, se dovesse venir richiamato avrebbe l’obbligo di presentarsi a Trigoria. Altrimenti dovrebbe rinunciare allo stipendio che la società tuttora paga”, oppure: “Alla programmazione del gruppo di lavoro ormai ci credono solo quelli che credono anche che gli asini volano se glielo dice la società. Dio benedica Daniele De Rossi”

Il web è in fiamme: “Con le dichiarazioni della squadra che stava con De Rossi se lo vogliono veramente basta che perdano a Monza” e poi: “Mi aspettavo di sentire le voci su De Rossi, non così a stretto giro però” e ancora: “Se rifiuta deve dare le dimissioni, e sono molto sicuro che De Rossi non farebbe mai una cosa del genere per la Roma, quindi vedremo cosa succederà nei giorni successivi”.

C’è chi è stufo di quello che va raccontando Juric: “De Rossi dopo Atalanta Roma e Empoli Roma (ultima campionato scorso) disse semplicemente la verità e cioè che avevamo fatto male. Lui ha raccontato una favola che di certo non lo aiuta in questo momento. I tifosi non meritano ste dichiarazioni” e anche: “Il problema è stato esonerare De Rossi dopo avergli costruito la squadra con le sue idee, dopo aver speso 120Mln.

E ancora: “Stavi creando un progetto per poi buttarlo al vento dopo 4 partite. Poi ci lamentiamo che le altre squadre sono impostate meglio di noi”. E infine: “Per certi versi richiamare De Rossi sarebbe la prima scelta giusta fatta dal 5 giugno 2023, ma ovviamente io spero che la Roma, che è la cosa più importante, domenica faccia tre punti contro il Monza”.