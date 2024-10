Roma ko a Elfsborg, ma per Juric "tante cose positive". Risposta dura ad Assogna di Sky, tifosi furiosi

La figuraccia dei giallorossi in Europa League e la surreale analisi del tecnico: "Passi avanti impressionanti". La risposta in diretta a Sky e il putiferio sul web.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

“L’intervista? Peggio della partita”. Per molti tifosi della Roma, paradossalmente, la parte più amara della serata è cominciata dopo la figuraccia rimediata dai giallorossi a Elfsborg, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Sconfitta pesante, seppur di misura, soprattutto perché incassata a opera di una squadra apparsa davvero modesta. Ma in Svezia, più che la prestazione di Paredes e soci, a indisporre i romanisti è stata soprattutto l’analisi post partita del tecnico Juric.

Elfsborg-Roma, Juric nervoso in tv

L’allenatore si è presentato ai microfoni di Sky pochi minuti dopo la conclusione del match. Forse non un dettaglio da poco, visto il poco tempo a disposizione per metabolizzare il ko. Mortificante, certo, ma maturato anche al termine di un secondo tempo in cui la Roma ha costruito tante occasioni, sprecandole tutte sistematicamente per un soffio. Probabilmente è questo uno dei motivi del nervosismo del mister, testimoniato dalla dura risposta all’inviato della pay tv, Stefano Assogna.

La dura risposta del tecnico ad Assogna

Questo il preambolo del giornalista Sky: “Una squadra un pochino in confusione, soprattutto nel primo tempo con tanti giocatori nuovi che per la prima volta hanno giocato insieme. Ha rischiato un po’ troppo con queste scelte?”. Secca la risposta: “Non sono d’accordo con la tua visione, penso che la squadra ha fatto tante cose positive, ha mosso bene la palla, sicuramente c’è da migliorare su certe cose, sulle ripartenze. Abbiamo subito gol su un rigore così ma io ho visto una partita completamente diversa dalla tua, con tante occasioni e tanto gioco”.

La partita di Juric: “Tante cose positive”

Anche successivamente il tecnico ha ribadito di aver notato e apprezzato notevoli passi avanti nella prestazione dei suoi: “Ci sono cose da migliorare, ma ce ne sono state tante altre positive. Abbiamo fatto tante cose buone per arrivare sulla trequarti avversaria, poi lì devi alzare il livello. Comunque non voglio buttare tutto, assolutamente“. E ancora: “Sono soddisfatto di molte cose”. E infine: “A livello di gioco abbiamo fatto passi avanti impressionanti. Siamo mancati nei particolari”.

Gaffe Pellegri-Pellegrini, tifosi scatenati

Parole che hanno fatto sobbalzare tanti tifosi della Roma. “Non mi aspettavo che Juric non ammettesse il fatto che abbiamo giocato una partita orrenda”, un commento tra i tanti. “Dopo che ho sentito tante cose positive ho spento. Preso per il c… da questo”. E ancora: “Ma avete sentito quando invece di Pellegrini ha detto Pellegri. Pensa di stare ancora al Torino”. Il pessimismo regna sovrano: “Juric dura 3-4 partite”. E c’è chi chiede un nuovo esonero: “De Rossi traghettatore fino a fine stagione“.