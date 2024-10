Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Borås Arena

Città: Borås

Capienza: 16899 spettatori20:42

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Elfsborg e Roma, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Europa League 2024-25. Si gioca alla Borås Arena.20:42

Nell’esordio europeo stagionale, la Roma ha pareggiato (1-1) contro l’Athletic Bilbao, facendosi rimontare all’85’ (rete di Aitor Paredes) dopo il gol iniziale realizzato da Artem Dovbyk. Attenzione però al fattore trasferta: i giallorossi hanno vinto tre delle ultime 15 partite giocate in trasferta in Europa League (sei pari, sei sconfitte).20:42

Nonostante le grandi prestazioni di Timothy Ouma e Simon Hedlund (un gol e un assist a testa), l’Elfsborg ha invece perso (2-3) all’esordio europeo contro l’AZ Alkmaar, patendo peraltro l’espulsione del difensore Sebastian Holmen nel finale di partita. I gialloneri occupano così attualmente il 27° posto in classifica.20:42

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Elfsborg si schiera con un 3-4-3 formato da: Pettersson - Buhari, Henriksson, Yegbe - Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult - Qasem, Baidoo, A. Zeneli. All. Hiljemark. A disposizione: Bundgaard, Uppenberg - Kaib, Larsson, Rapp - Baldursson, Gudmundsson, Thomasen - Abdullai, Frick, Holten, Ostman.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma risponde con un 3-4-2-1 in cui figurano: Svilar - Celik, Ndicka, Hermoso - Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Angelino - Baldanzi, Soulé - Shomurodov. All. Juric. A disposizione: Marin, Ryan - Hummels, Mancini, Buba Aboubacar - Cristante, Koné, Pellegrini - Dybala, Dovbyk, El Shaarawy.20:43

Mister Juric cambia davvero tanto rispetto alla scorsa sfida europea. Celik prende il posto di Mancini nei tre di difesa, mentre a centrocampo soltanto Angelino viene confermato, agendo da esterno in una linea a quattro formata anche da Abdulhamid, Pisilli e Paredes. Davanti non più il tandem Dybala-Dovbyk, bensì Shomurodov supportato da Baldanzi (che avanza) e Soulé.20:43

Mister Hiljemark deve fare i conti con la squalifica di Holmen e così, nei tre di difesa, lancia Henriksson assieme alla coppia Buhari-Yegbe. Per il resto, nessuna novità rispetto alla precedente sfida di Europa League: confermati tutti gli altri 10 titolari e anche il modulo di gioco, quel 3-4-3 che sta pagando enormi dividendi in stagione.20:44

L'Elfsborg non ha mai incontrato la Roma in una competizione europea ufficiale, perdendo però quattro delle cinque sfide finora disputate contro club italiani. L'unica vittoria (1-0) maturò contro la Lazio nella sfida di ritorno dei Playoff di Europa League 2009/10, dopo peraltro aver perso 0-3 la gara d'andata.20:44

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco della Borås Arena. A dirigere questo Elfsborg-Roma sarà Kristo Tohve (Estonia), coadiuvato da Silver Koiv (Estonia) e Sten Klaasen (Estonia). IV Ufficiale Juri Frischer (Estonia), VAR Clay Ruperti (Paesi Bassi) e AVAR Marko Liiva (Estonia).20:44

1' INIZIA Elfsborg-Roma, fischio di Tohve e si può partire qui alla Borås Arena. Meteo sereno ma temperature praticamente già invernali (6°) e attenzione al terreno di gioco sintetico. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, in completo bianco con inserti color salmone. Classica divisa casalinga, giallo-nera, invece per i padroni di casa. 21:02

2' Subito pressing alto dell'Elfsborg, situazione di gioco inedita per la squadra giallonera. La Roma manovra in ampiezza, chiamando in causa fin da subito anche Svilar nel gioco palla a terra. 21:04

3' Prima trama offensiva interessante della Roma. Break di Soulé, poi Shomurodov allarga a sinistra per l'inserimento di Angelino. L'esterno entra in area e calcia col mancino, non riuscendo però a incrociare abbastanza sul secondo palo per battere Pettersson.21:06

4' Visibilità non ottimale, a causa dei tanti fumogeni accessi dai tifosi di casa nel pre-partita. "Nebbia" che tarda a diradarsi, Roma che però comincia a fare la partita. 21:06

6' Roma sistematicamente nella metà campo avversaria, ma attenzione alle ripartenze di un Elfsborg che può sfruttare velocità e talento nel tridente offensivo. Soulé già molto cercato tra le linee, Paredes metronomo a centrocampo e Angelino molto avanzato in fase di possesso.21:09

7' A terra Shomurodv, per un pestone fortuito subito da Yegbe nella lotta su un pallone vagante. Il bomer giallorosso sembra poter proseguire, punizione intanto per la Roma.21:10

8' Piccola occasione per la Roma. Soulé mette in mezzo un cross interessante, su cui si avventa Celik: buono il taglio sul primo palo, non la girata aerea, con palla che attraversa tutta l'area piccola e sfila via sull'out di sinistra. 21:11

10' Si scambiano le posizioni nel tridente offensivo dell'Elfsborg, anche per la mancanza di una punta di peso nell'attacco giallonero. Ci provano così i padroni di casa, ma è la Roma ad avere il pallino del gioco.21:12

11' Tanto spazio sull'out di sinistra per la coppia Hermoso-Angelino, ma l'esterno spagnolo non sta trovando precisione nei cross: già tre troppo bassi e calibrati male. La Roma può però far male agli avversari da quel lato del campo.21:13

13' Altro cross sballato di Angelino, direttamente tra le braccia di Pettersson. Insolita l'imprecisione dell'esterno giallorosso, peraltro autore dell'assist a Dovbyk nella sfida contro l'Athletic Bilbao.21:15

15' Possesso palla prolungato per gli ospiti, con l'Elfsborg che è tornato a non pressare come sua consuetudine in questa stagione. Trame offensive della Roma che si sviluppano quasi sempre sulla sinistra.21:17

16' Chiusura provvidenziale di Paredes, dopo erroraccio in costruzione dello stesso argentino. Contropiede dei padroni di casa, con A. Zeneli che trova Baidoo al limite ma Paredes interviene con un gran recupero difensivo.21:18

17' Cresce l'Elfsborg! I fratelli Zeneli combinano in profondità, con Arber che entra in area, si allarga sulla destra per l'opposizione di Ndicka e calcia. Pronta la risposta di Svilar, con la deviazione in calcio d'angolo.21:19

18' HENRIKSSON VICINO ALL'1-0. Marcature difensive assenti sul corner, il difensore giallonero stacca praticamente da fermo e gira verso la porta di Svilar, col portiere giallorosso che smanaccia per respingere ma non senza difficoltà. Terza parata per Svilar finora, una sola di Pettersson.21:20

19' Ci prova Soulé. Angelino lo trova orizzontalmente e l'argentino non ci pensa due volte nel tentare col piattone sinistro a girare. Conclusione debole e imprecisa, blocca facilmente Pettersson in questa occasione.21:21

22' La Roma spreca una ripartenza interessantissima. Baldanzi scatenato palla al piede, arriva al limite e allarga per Soulé, il quale cerca a sua volta di allargare il gioco per Abdulhamid anziché rientrare sul mancino e calciare da dentro l'area.21:24

23' 50 i passaggi completati dall'Elfsborg, 195 invece per la Roma. Dato statistico che testimonia chiaramente come i giallorossi abbiano il pallino del gioco, anche se le occasioni da gol più nitide le ha finora create la formazione giallonera. 21:25

24' Altro tiro da fuori di Soulé, nuova comoda parata per Pettersson. In precedenza, cross di Abdulhamid, sponda aerea di Angelino e rovesciata tentata da Baldanzi ma murata dalla difesa dell'Elfsborg. 21:26

25' A terra Paredes in area, dopo un inserimento molto bello. La Roma protesta perché vorrebbe il calcio di rigore, ma per il direttore di gara Tohve si può proseguire. Si rialza prontamente il centrocampista argentino.21:27

27' Baldanzi e Soulé indubbiamente i due giallorossi più ispirati, mentre Shomurodov è spesso troppo isolato e inefficace nei suoi movimenti senza palla. Elfsborg che ha arretrato il suo baricentro dopo le sfuriate offensive precedenti.21:30

28' OCCASIONE PER SHOMURODOV. Azione di rimessa della Roma, che trova il suo attaccante in posizione defilata sulla destra in area. Buono lo stop di petto, non la conclusione col destro: palla alta sulla traversa. Avrebbe potuto fare meglio qui il numero 14.21:31

30' La Roma affronta un club svedese in competizioni europee per la prima volta dal novembre 1999. Allora, durante il secondo turno della Coppa UEFA 1999/2000, i giallorossi superarono in un doppio confronto l'IFK Göteborg: 2-0 all'andata, 1-0 al ritorno.21:31

32' 69% di possesso palla in favore della Roma, ma giallorossi poco concreti nei pressi della porta difesa da Pettersson. Tantissimi cross a centro area, ma manca il riferimento fisico di Dovbyk e sono i centrali difensivi dell'Elfsborg a dominare nel gioco aereo.21:34

34' Altra conclusione da fuori per i giallorossi, dopo gran lavoro di Soulé nel proteggere palla. Pisilli riceve lo scarico del compagno e calcia dal limite, trovando la deviazione di un avversario e un conseguente calcio d'angolo.21:36

35' Schema su corner, con Angelino che calcia a cercare un liberissimo Paredes, ma il centrocampista argentino si coordina malissimo per la conclusione al volo di destro. Pettersson segue con lo sguardo il pallone mentre sorvola, di tanto, la traversa. 21:37

35' AMMONITO QASEM. Entrata giudicata dura da Tohven, stupito della decisione arbitrale il classe 2003 svedese. Primo cartellino giallo di questa partita.21:37

36' Stavolta Shomurodov riesce a primeggiare in duello aereo, ma la sua sponda pesca in fuorigioco Angelino. Quantomeno la Roma ha vinto un contrasto aereo nel cuore dell'area avversaria: novità in questa partita. 21:39

38' SOULÉ SFIORA IL PALO. Classica giocata a rientrare per il sinistro a giro dal limite, conclusione che sibila davvero vicina al montante alla destra di Pettersson. Sta salendo in cattedra l'ex Juventus, innegabile. 21:40

39' Altro cross totalmente sballato per la Roma. Abdulhamid calcia malissimo col destro a rientrare, spedendo direttamente la sfera in fallo laterale nel tentativo di cercare sul secondo palo Angelino.21:41

40' SVILAR STREPITOSO! Bella trama offensiva dei padroni di casa, con A. Zeneli che calcia al volo dai 15 metri con ottima coordinazione, trovando però la grande risposta dell'estremo difensore. 21:44

42' CALCIO DI RIGORE PER L'ELFSBORG! Nell'azione che aveva portato A. Zeneli al tiro, Baldanzi ha braccio troppo largo sul tacco di Qasem: on field review, braccio troppo al di fuori della figura e Tohve assegna il penalty. Sul dischetto Baidoo.21:51

44' ELFSBORG-Roma 1-0! Rete di Michael Baidoo. Esecuzione glaciale del numero 10 giallonero, che spiazza Svilar, mette palla alla destra del portiere giallorosso e sigla il suo primo goal in questa Europa League. Vantaggio meritato per i padroni di casa. 21:46

45' Stavolta è Baldanzi che chiede il rigore per braccio largo di Ouma. Conclusione potente col destro dopo gran movimento a tagliare in area, ma il numero 16 viene colpito in piena faccia e c'è bisogno dell'intervento dello staff sanitario dell'Elfsborg. 21:48

45'+1' Ci saranno tre minuti di recupero nel primo tempo di Elfsborg-Roma. Gialloneri avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Baidoo, ospiti che invece faticano molto a concretizzare il loro ampio possesso palla. 21:48

45'+2' Ennesimo cross sbagliato dalla Roma, stavolta con Soulé. L'argentino vuole cercare Baldanzi sul palo più lontano, ma dosa malissimo il colpo col mancino e regala così rimessa dal fondo a Pettersson. 21:49

45'+5' FINE 1° TEMPO. Elfsborg-Roma 1-0. Fischio di Tohve e le squadre tornano negli spogliatoi coi giallorossi in svantaggio per il gol (su rigore) segnato da Baidoo.21:51

Padroni di casa avanti meritatamente, anche perché Svilar ha compiuto diverse parate provvidenziali prima di incassare il rigore di Baidoo. Roma invece poco concreta e pungente in attacco, nonostante un Soulé molto ispirato e il dinamismo totale di Baldanzi. Vita troppo facile per la difesa a tre dell'Elfsborg sui cross avversari. 21:53

Stante la situazione di svantaggio, è facile prevedere che mister Juric potrebbe schierare la coppia Dybala-Dovbyk fin da inizio ripresa. Molto opaco Shomurodov, tanta imprecisione di un Angelino che ha comunque spazi per fare la differenza sulla sinistra. Elfsborg che deve invece fare soltanto i conti con l'ammonizione di Qasem.21:54

46' SI RIPARTE. Nessun cambio deciso da mister Juric durante l'intervallo, situazione identica per l'Elfsborg. Fischio di Tohve, manovrano i gialloneri padroni di casa. 22:07

47' Palla interessante di Soulé per la profondità in area di Pisilli. Il classe 2004 attacca bene lo spazio ma poi non riesce a controllare e creare così problemi a Pettersson. 22:09

48' Altra ripartenza veloce dell'Elfsborg, ma stavolta Baidoo viene pescato in fuorigioco. Intanto zoppica A. Zeneli dopo un duro contrasto con un avversario a centrocampo. 22:10

49' Ci prova Abdulhamid, ma la conclusione col destro di controbalzo è da dimenticare. Tiro nato sugli sviluppi di un calcio di punizione e dopo cross, finalmente interessante, dalla sinistra di Angelino.22:11

50' Nuovo appoggio sbagliato da Shomurodov, il quale proprio non riesce a ripulire palloni fungendo da "boa" offensiva nello schieramento tattico della Roma. Serata complessa per l'attaccante uzbeko.22:13

52' AMMONIZIONE PER HULT. Il numero 23 è costretto a mettere giù Abdulhamid, dopo che l'esterno giallorosso aveva saltato Yebge ed era pronto a entrare in area.22:14

53' Tiro da dimenticare pure per Angelino. Punizione-cross di Paredes dopo il fallo di Hult, palla prolungata da Shomurodov e messa poi fuori dalla difesa giallonera. L'esterno romanista arriva in corsa al limite e ci prova al volo di sinistro, ma non trova lo specchio.22:15