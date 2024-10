Roma, nottataccia a causa dei tifosi dell’Elfsborg: esplosi petardi davanti all’hotel dei giallorossi

Due “assalti” degli ultrà svedesi all’albergo in cui soggiornava la squadra di Juric: i botti e i fuochi d’artificio esplosi alle 2:30 e poi alle 5:30 del mattino hanno svegliato i giocatori

Notte insonne, o quasi, per i giocatori della Roma prima della partita di Europa League contro l’Elfsborg: in piena notte gli ultrà della squadra svedese hanno ripetutamente esploso alcuni petardi davanti all’hotel che ospitava i calciatori di Ivan Juric, disturbandone il sonno.

Roma, gli ultrà dell’Elfsborg esplodono petardi davanti all’albergo

La tranquillità della notte di Boras, cittadina della Svezia meridionale e casa dell’Elfsborg – uno dei club di maggiore tradizione del calcio scandinavo – è stata turbata dai supporter del team locale, che hanno ben pensato di disturbare il sonno dei giocatori della Roma esplodendo alcuni petardi all’esterno dell’hotel che ospita la squadra giallorossa. Si è trattato di un “attacco” strategico in vista della gara di oggi: alle ore 21 italiane è infatti in programma la sfida tra le due formazioni, valida per la 2a giornata di Europa League.

Roma, i due attacchi notturni dei tifosi dell’Elfsborg

L’attacco al sonno dei giocatori della Roma è iniziato attorno alle ore 2:30 del mattino, quando un gruppo di una ventina di tifosi dell’Elfsborg si è radunato sotto il Quality Hotel, l’albergo scelto dal club giallorosso per la trasferta svedese.

Gli ultrà dell’Elfsborg hanno acceso alcuni bengala e poi sono passati all’artiglieria pesante: petardi e fuochi d’artificio a raffica per circa 5 minuti. L’assalto si è poi ripetuto praticamente identico anche più tardi, attorno alle ore 5:30 del mattino: insomma tutto fa pensare a una strategia precisa per fiaccare la squadra di Juric in vista della gara di stasera.

Roma, i tifosi di Juric svegliati dai petardi dei tifosi dell’Elfsborg

Il piano degli ultrà dell’Elfsborg pare aver funzionato. Già il primo “assalto” ha svegliato diversi giocatori della Roma, alcuni dei quali si sono anche affacciati alla finestra per capire cosa stesse accadendo. Tornati a letto, i giocatori della Roma sono poi stati nuovamente svegliati dal secondo “attacco” degli ultrà svedesi.

La speranza per Juric e per i tifosi della Roma è che, tra un’esplosione e l’altra, i giocatori giallorossi siano comunque riusciti a riposare abbastanza per poter tentare di raggiungere oggi la prima vittoria stagionale in Europa League.