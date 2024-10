Roma, Pellegrini vuota il sacco su De Rossi e respinge le accuse dei tifosi

Il capitano ha parlato dell'esonero dell’allenatore spiegando che non è avvenuto su spinta dello spogliatoio: “Non accetto di vedere il mio nome accostato a cose che non farei mai”

Nessun complotto alle spalle di Daniele De Rossi, la scelta di separarsi dall’allenatore è stato interamente della dirigenza della Roma: a distanza di due settimane dal cambio di panchina in casa giallorossa Lorenzo Pellegrini racconta la sua verità, difendendosi dalle accuse di quella parte della tifoseria che lo aveva indicato come il regista dell’esonero di DDR.

Roma, Pellegrini vuota il sacco sull’esonero di De Rossi

Lorenzo Pellegrini prende le distanze dall’esonero di Daniele De Rossi, di cui secondo parte della tifoseria della Roma sarebbe stato il regista. Alla vigilia della gara di Europa League con l’Elfsborg il capitano giallorosso ha parlato finalmente della separazione dall’allenatore e dell’arrivo di Ivan Juric, un avvicendamento che né lui né i suoi compagni si erano mai augurati.

“Ringrazio intanto Daniele per quello che ci ha trasmesso – ha detto Pellegrini in conferenza stampa – . Ovviamente è stato difficile perché lui ci dava tanto sul piano umano e di campo. Lui e il suo staff raggiungeranno tutti gli obiettivi che vorranno raggiungere, sono eccezionali. No, non ce l’aspettavamo e non sentivamo il bisogno di cambiare. Non eravamo ovviamente contenti del risultato, ma c’era la serenità di chi lavorava bene”.

Roma, Pellegrini e l’accoglienza di Juric

Pellegrini ha poi spiegato di aver reagito all’esonero insieme ai compagni di squadra e di aver accolto nel migliore dei modi Juric per il bene della Roma. “Abbiamo poi reagito bene – ha continuato il capitano – , ma vai avanti perché indossi una maglia che è più importante di tutto. Juric, sotto questo aspetto, è stato eccezionale, ha capito il momento di tristezza del gruppo per un cambio non voluto da noi, questo è chiaro. Le cose sono cambiate, ma siamo col mister, prendiamo tutto quello che lui ci vuole dare”.

Roma, Pellegrini replica alle accuse dei tifosi

Da quando De Rossi è stato esonerato, Pellegrini è diventato il bersaglio preferito di una parte dei tifosi della Roma, che a lui continuano a imputare l’esonero del tecnico. In conferenza Pellegrini ha per la prima volta risposto a quei tifosi e ai loro fischi.

“Conosco la responsabilità di essere il capitano dopo due grandi come Francesco (Totti, ndr) e Daniele. Mi sono sempre preso questa responsabilità, un sogno, un onore ma anche un onere – ha dichiarato Pellegrini – È giusto che un giocatore venga criticato se le prestazioni non sono all’altezza delle aspettative. Ma non accetto vedere il mio nome accostato a cose che non farei mai, come uomo e capitano. Mi prendo le responsabilità di ciò che mi devo prendere, non per quelle in cui non c’entro niente. Capisco tutto, ma si sa quanto io tenga a questa maglia, a questa società, a questa città, ai miei tifosi. Do sempre tutto me stesso, questa non è una maglia qualsiasi. Mi auguro di recuperare il rapporto con questo pubblico, ho un amore incondizionato per la Roma”.

Roma, i tifosi si spaccano sulle parole di Pellegrini

Le parole di Pellegrini spaccano i tifosi della Roma. Sui social continuano a spuntare commenti critici e insulti nei suoi confronti, ma sono tanti anche i romanisti che si schierano dalla sua parte. “Conferenza monumentale. Continuare a fischiare perché non si ritiene Pellegrini uomo leale e di valori o degno capitano vorrà dire non aver capito nulla di lui”, il commento su X di Andrea. “Uomo vero contro subumani veri”, aggiunge Ecce Bomber. “Non si fischiano i giocatori della Roma durante le partite”, aggiunge Caputmundi64. “Fischiare un uomo di questo spessore che vuole bene così tanto sinceramente a noi e alla Roma…bah. Tifoseria irreale e ridicola”, il parere di Alessandro.

Ma c’è anche chi insiste: “Non so di De Rossi, ma nelle serate più nere gli unici con il microfono in mano (specie nella scorsa stagione) erano i ragazzini o gli ultimi arrivati, mai Pellegrini”, scrive Illuminista3. “Conferenza monumentale… Facesse pure qualche partita monumentale che da quando gioca nella Roma ne ha fatte troppo poche”, il commento di Alex. “Io, per quel che mi riguarda, non giudico le prestazioni, ma il fatto che non ci ha mai messo la faccio nei momenti peggiori”, la chiosa di Andrea.