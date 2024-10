Roma, Totti e l’avvertimento a Cristante e Pellegrini: ma i tifosi già puntano tutto su Pisilli

L'ex capitano giallorosso mette in guardia i due centrocampisti e lancia un messaggio a De Rossi e Juric: mentre il web giallorosso ha già scelto il suo nuovo idolo

Non si può dire che la stagione della Roma sia iniziata all’insegna della serenità, perché l’esonero di De Rossi e le contestazioni dei tifosi alla società e poi ad alcuni calciatori non hanno sicuramente semplificato le cose. Eppure, Roma è così, prendere o lasciare. E chi meglio di Francesco Totti può saperlo.

Roma, Totti avvisa Cristante e Pellegrini

L’ex capitano giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sulla situazione attuale del suo ex club, nello specifico sui temi “caldi” delle ultime giornate. “I fischi verso Cristante e Pellegrini? Stiamo parlando di due grandi giocatori, che faranno il bene della Roma. Spetta a loro riconquistare in campo la fiducia dei tifosi. È solamente quando le cose non vanno bene che accadono queste cose. Roma è una piazza particolare e difficile e se non hai il carattere o le motivazioni giuste fai fatica. Ma entrambi sono bravi giocatori e dovranno riconquistare la fiducia dei tifosi in campo, con le prestazioni”. Così a Sky Sport Francesco Totti.

Totti su Juric e De Rossi

Totti ha poi analizzato l’avvio dell’era-Juric dopo l’esonero del suo ex compagno De Rossi. “Juric è partito con il piede giusto, con due vittorie e un pareggio. Sappiamo tutti che Roma è una piazza particolare ed esigente, speriamo che riesca a fare un bel percorso sia in Italia che in Europa”, ha aggiunto Totti. “De Rossi? L’ho sentito come lo sentivo prima- ha concluso – per parlare non solo di calcio ma di vita. Io con lui non ho mai avuto alcun problema, siamo due amici e ci sentiamo spesso hanno creato un caso dicendo che lui diceva delle cose interne a Trigoria ma sono solo chiacchiere, parlavamo di tutt’altro”.

Totti scommette su Fonseca

L’ex numero dieci ha poi allargato lo sguardo alla serie A ed all’ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ora al Milan. “Fonseca? Per me parliamo di un grande allenatore. E’ riuscito a capovolgere la situazione dopo un brutto avvio ed e’ stato bravo. L’Inter ha grandi prospettive e sicuramente arriverà sino alla fine. Lautaro è punto di riferimento per tutti e i nerazzurri hanno bisogno di lui”.

Totti scherza anche su Sinner

Totti ha riservato qualche parola anche a Jannik Sinner: “Quando diventi numero uno non hai bisogno di consigli. Sinner sa quello che deve fare, si è chiuso in se stesso con le sue sofferenze e ha tenuto fuori le dicerie su di lui. Soltanto Jannik e il suo entourage sanno la verità e noi gli stiamo vicini con tutto l’affetto. L’invidia è una brutta bestia: quando diventi importante, tutti ti danno addosso. Quella sul fatto che da quando ha giocato a padel con me ha avuto un’impennata era solo una battuta, non volevo dire che gli ho insegnato a giocare”, ha concluso.

Roma, i tifosi puntano su Pisilli

Eppure, i tifosi della Roma sembrano aver già designato il nuovo idolo. Si tratta di Niccolò Pisilli, classe 2004 cresciuto a Casal Palocco è stato sino allo scorso anno un centrocampista inamovibile della Primavera giallorossa. Poi le prime presenze sotto la guida di Mourinho. Un esordio da incorniciare con il 20enne con il numero 61 sulle spalle che già aveva assaporato la gioia del gol nel suo stadio. Era il 14 dicembre dello scorso anno e – anche in quel caso entrando dalla panchina – Pisilli realizzò il 3 a 0 finale con il quale la Roma superò in Europa League lo Sheriff.

Pisilli nuovo idolo del web giallorosso

Romano e romanista, ha messo in archivio dieci presenze dal suo esordio, di cui tre da titolare in queste prime sei giornate della stagione appena cominciata. Prima Mourinho, poi Daniele De Rossi e infine Juric hanno dimostrato di credere in lui. Così come i tifosi giallorossi, nel caso di Cristiana: “Ragazzo talentuoso“. Claudio aggiunge: “Florenzi, Zaniolo, Bove, Pisilli… avanti il prossimo”. Salvatore semplicemente aggiunge. “Sei forte Niccolò”. E Damiano: “Un fenomeno”. Enrico però mette in guardia: “non fategli montare la testa a questo ragazzo. Umiltà prima di tutto”.

