Totti-Blasi, verità e accuse: Ilary e l'ex capitano della Roma in aula per l'udienza decisiva. I dubbi sull'accordo segreto

Rumors e incertezze alla vigilia del confronto in tribunale che si annuncia come determinante dopo i toni e la convocazione dei testimoni. I punti da sciogliere e le ultime indiscrezioni

La lentezza che richiede l’elaborazione di una separazione, al pari della strategia processuale che accompagna il suo divenire tra le aule di un tribunale, ha comunque delle scadenze. Delle date da rispettare e che, nello specifico, vengono fissate da chi di competenza per udienze e passi ineluttabili quando si è chiamati a decidere, anche su quello che appare e rimane il divorzio del decennio.

Quello che, per sintesi, affidiamo al nome di Totti-Blasi. A breve dovranno comparire uno davanti all’altra per l’udienza che segna la ripresa di un percorso che, quando i due comunicati formalizzarono l’addio, pareva assumere altri toni. Altre vie.

Separazione Totti-Blasi: prossima udienza per il divorzio decisiva

A pochi giorni dalla convocazione, Ilary Blasi è stata immortalata dai fotografi di Chi assieme al suo compagno Bastian Muller, con il quale ha trascorso una parentesi di leggerezza pura, a osservare il servizio e le immagini pubblicate in compagnia dell’ultimogenita, Isabel. Un pranzo settembrino, in una Roma assolata e luminosa, con la bambina appena uscita dalla scuola e accolta dalla mamma: con entrambi partecipa a un incontro rasserenante, quasi disteso nonostante l’imminente incontro tra gli ex in tribunale.

Per Ilary si annuncia una stagione differente, assai diversa dalle precedenti. Ma nulla è come prima, anche a Cologno Monzese nell’inevitabile evoluzione che coinvolge ruoli, format, palinsesti. E anche Blasi impegnata nelle produzioni di Unica 2 e in una nuova avventura cinematografica si trova, sul versante professionale, a cimentarsi con una immagine di sé inedita, nuova. Davvero unica, anche rispetto a Mediaset.

Fonte: ANSA

Totti e Ilary Blasi ai tempi del loro matrimonio

Il presunto accordo per tutelare la famiglia

Di rumors ne circolano tanti, compreso quello che vorrebbe possibile un nuovo patto per tutelare i tre figli. Indiscrezioni che rimangono tali, nei giorni di avvicinamento.

Non vi sarà alcun accordo sulla separazione, afferma il magazine diretto da Alfonso Signorini compagno di conduzione del GF Vip di Ilary. “La coppia si confronterà in questi giorni in tribunale per stabilire di chi sia la colpa della separazione. E, per farlo, ciascuno dei due contendenti dovrà presentare prove, testimonianze, svelare le proprie carte”, si legge. Insomma, dettagli che lasciano intendere che saranno esplicitati passaggi specifici sulle presunte e simmetriche accuse.

L’espressione sorridente degli scatti non manifesta nulla, com’è giusto che sia in una simile circostanza anche se – oltre quanto pubblicato da Chi – qualche quesito rimane. Interrogativi legittimi su quel che continua a trapelare in merito a un presunto accordo per evitare che nel corso dell’udienza vengano esplicitati dettagli relativi a presunte mancanze da parte di entrambe le parti.

I testimoni chiave e il presunto riavvicinamento

D’altronde a testimoniare erano chiamati Cristiano Iovino (personal trainer compagno di caffè e destinatario di un discusso raid punitivo a Milano, dopo una serata in disco e annessa lite non chiarita ancora con Fedez e i suoi) e l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi.

La situzione, e gli incroci, sono delicati quanto pericolosi. Ma nulla giunge a proposito della linea che vorrebbe la volontà di entrambe le parti, sia Totti sia Ilary, di procedere senza ulteriori strascichi e chiudere in fretta per tutelare i tre figli: Cristian, Chanel (recente protagonista alla Milano Fashion Week) e la piccola Isabel.

Fonte: ANSA

Totti e Noemi Bocchi in una foto recente

Addirittura, secondo quel che riferisce Diva e donna, Noemi nutrirebbe della gelosia nei riguardi dell’ex moglie del per sempre capitano per via dell’accordo raggiunto a tutela dei figli: rumors non confermati – ribadiamo – dalle parti in causa vorrebbero meno tesi i rapporti tanto da convenire sull’opportunità di evitare in aula le testimonianze di Bocchi e Iovino.

Una sorta di convergenza, delle rispettive strategie legali, che avrebbe destato qualche dubbio nell’attuale compagna di Totti che pure aveva assunto una posizione netta prima di questa nuova udienza.

I dubbi alla vigilia dell’incontro in aula

Una situazione, inutile ripeterlo, in divenire e sostenuta da tentativi probabili di individuare un terreno su cui lavorare per una soluzione che soddisfi le necessità emerse da parte degli ex coniugi al centro dell’attenzione mediatica (con annessi figli e famiglie) da più di due anni senza soluzione di continuità. Con la questione Longarina, società e intrecci ancora da decifrare su quel che è stata la Totti-Blasi spa.