Morata-Como: c'è Alice Campello dietro l'addio al Gala, la reazione dell'influencer alle accuse dalla Turchia

Bufera sulla moglie dello spagnolo, accusato di aver fatto pressioni su Alvaro per lasciare Istanbul. L'addio è imminente: Fabregas pronto ad accoglierlo con l'ok del Milan

Con l’ormai (quasi certo) acquisto di Osimhen, il Galatasaray si accinge a dare il via libera al ritorno in Italia di Alvaro Morata. L’attaccante di proprietà del Milan è destinato al Como di Fabregas, che non vede l’ora di accogliere il suo connazionale. Dalla Turchia, intanto, arrivano bordate all’indirizzo di Alice Campello, accusata di aver fatto pressioni al marito per lasciare Istanbul.

Morata, addio Galatasaray: a un passo dal Como

I campioni di Turchia attendono Osimhen, che s’appresta a tornare a Istanbul per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club. La conferma del centravanti mascherato del Napoli spiana la strada all‘addio di Morata, arrivato in prestito dal Milan lo scorso gennaio.

Alvaro lascerà la Super Lig con sei mesi d’anticipo rispetto agli accordi iniziali per far ritorno in Italia, più precisamente al Como. L’ex Juventus sarà la ciliegina sulla torta di un mercato faraonico. Già, nessuno in Serie A ha speso più dei lariani, primi in classifica con 104 milioni investiti tra colpi nuovi di zecca e riscatti. Per il classe 1993 pronto un contratto triennale.

Dalla Turchia attacco ad Alice Campello: ecco perché

In Turchia non hanno dubbi: dietro la decisione di Morata di lasciare il Galatasaray ci sarebbe Alice Campello. La moglie del capitano della Spagna campione d’Europa avrebbe spinto la sua metà a tornare in Italia, nonostante abbia sempre parlato molto bene dell’esperienza condivisa a Istanbul.

Anzi, è proprio nella metropoli turca che la famiglia Morata si è riunita e ritrovata dopo la separazione annunciata poco dopo la fine degli Europei in Germania che ha influito non poco sulla breve e deludente avventura del madrileno nella Milano rossonera.

La reazione dell’influencer alle provocazioni

In un’intervista rilasciata al magazine Hola!, Campello ha ancora una volta elogiato Istanbul sottolineando come la città “ci abbia accolto con tanto amore. La gente in Turchia è molto calorosa e amichevole: qui ci sentiamo a casa”.

Poi l’influencer e imprenditrice è tornata anche sulla crisi vissuta dalla coppia: “Ho sempre saputo che saremmo ritornati insieme, perché l’amore non è mai mancato”. I Morata sono nuovamente sul punto di preparare i bagagli, questa volta direzione Como. Alvaro si accinge a fare da chioccia a un gruppo giovane e pieno di talento che punta senza mezzi termini all’Europa.