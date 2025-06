Morata vuole il Como a ogni costo: il motivo per cui preferisce i lariani al Qatar

L’attaccante sta spingendo per tornare in serie A per potersi giocare una chance di convocazione per i Mondiali 2026

Alvaro Morata ha scelto il Como come prossima destinazione della sua carriera: secondo Marca, l’attaccante preferisce tornare in serie A con i lariani piuttosto che mettere le mani sul maxi-ingaggio offertogli in Qatar per un motivo in particolare.

Morata preferisce il Como al Qatar

Il Como e Alvaro Morata, un matrimonio che s’ha da fare e che molto probabilmente si farà, almeno a giudicare dall’entusiasmo con cui il centravanti spagnolo ha accettato la corte del club lariano. Anche Marca oggi sottolinea come Morata voglia il Como ad ogni costo, preferendolo anche al Galatasaray, club in cui s’è trasferito nello scorso gennaio in prestito dal Milan, e al Qatar, paese dal quale gli è arrivata una ricca proposta nelle ultime settimane.

Il sogno dei Mondiali 2026

Il motivo per cui Morata desideri tanto il Como è uno solo: il Mondiale 2026. Secondo Marca, infatti, il 32enne attaccante punta con decisione ad essere convocato nella Spagna per la Coppa del Mondo del prossimo anno. E l’unico modo per arrivarci, è giocare da titolare in una squadra che milita in uno dei principali campionati europei. Il Como, di fatto, corrisponde alla perfezione alle esigenze dello spagnolo in questo momento.

La politica del c.t. De La Fuente

Trasferendosi in Qatar, invece, Morata rischia di fare la fine dei connazionali Nacho e Joselu, immediatamente usciti dai radar del c.t. De La Fuente dopo essersi trasferiti rispettivamente in Arabia Saudita e in Qatar. Se dovesse essere convocato tra un anno, Morata esaudirebbe il sogno di giocare il suo secondo Mondiale dopo quello invernale di Qatar 2022, terminato agli ottavi dalla Spagna.