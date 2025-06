Milan, il Como finanzia il mercato: 40 milioni per Morata e Thiaw. Via anche Emerson, il sogno è Gyokeres

L'asse Milano-Como è rovente: Fabregas punta al doppio colpo e confeziona un assist ai rossoneri, che hanno bisogno di cedere per dare uno slancio alla compagna acquisti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E, ora, si fa sul serio. Perché il Milan trova nel Como un inaspettato ma validissimo alleato di mercato. Fabregas pensa in grande e punta al doppio colpo Thiaw-Morata, che garantirebbe al Diavolo introiti per 40 milioni. Cui vanno aggiunti i 30 derivanti dall’imminente cessione di Theo Henrnandez all’Al Hilal: così prende forma il sogno Gyokeres.

Milan, che assist dal Como: assalto a Morata e Thiaw

Il sempre più ambizioso Como di Fabregas è uscito allo scoperto ingolosendo il Milan con una proposta di quelle irrinunciabile. Per assicurarsi le prestazioni di Thiaw e Morata, infatti, i lariani hanno offerto 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ma affinché l’operazione vada in porto, occorre incassare il via libera del 23enne difensore tedesco e quello del Galatasaray per l’attaccante spagnolo.

Proprio il club di Istanbul rappresenta l’ostacolo maggiore da superare, dal momento che l’ex Juventus e Real Madrid è in prestito ai giallorossi fino a gennaio. Alvaro ritiene conclusa la sua esperienza in Turchia, ma stesso discorso non vale per il club che ha già perso Mertens, ritiratosi, e molto probabilmente pure Osimhen.

Chi arriva al posto di Thiaw, via Emerson

C’è un nome che mette tutti d’accordo in via Aldo Rossi: Giovanni Leoni del Parma. Per il centrale classe 2006 si prospetta un avvincente derby di mercato con l’Inter, purché entrambe siano disposte a esaudire le richieste degli emiliani. Che sparano alto: 30 milioni.

Intanto c’è un altro nome in lista di sbarco. È quello di Emerson Royal, uno dei tanti acquisti sbagliati della scorsa estate. Quindici i milioni investiti per il brasiliano, che non si è mai adattato ai ritmi del calcio italiano: il terzino destro è pronto a far ritorno al Betis con la formula del prestito.

Un top per l’attacco: il sogno è Gyokeres

Tare l’ha detto: in attacco si cerca un centravanti vero. Non una riserva di Gimenez, ma un altro titolare. Forse, il titolare. E, allora, perché non provare a sfruttare la rottura totale tra Gyokeres e lo Sporting per mettere i bastoni tra le ruote a Juventus e Arsenal. Il nodo clausola e la minaccia del centravanti svedese di non presentarsi al ritiro possono cambiare gli scenari.

Ma quanto costa l’uomo da 54 gol in stagione? Secondo il club lusitano 80, per il suo entourage 60. Venti milioni cambiano il mondo: il Milan è alla finestra, mentre sonda anche (tante) altre piste. Con la partenza di Theo e la possibile doppia cessione al Como, il discorso inizia a farsi interessante, molto interessante.