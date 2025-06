Morata a Como si può, il ruolo di Alice Campello e il retroscena di mercato

L'attaccante ancora protagonista sul mercato. Il club lariano è interessato, ma c'è da risolvere la situazione con Galatasaray e Milan: la situazione

Il Como ha ufficialmente avviato le manovre sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo un’annata positiva, il club lombardo punta a un ulteriore salto di qualità, con l’obiettivo di affacciarsi alla zona Europa. La costruzione della rosa passa dal lavoro condiviso tra la dirigenza e il tecnico Cesc Fàbregas, impegnati nell’individuare profili in grado di alzare il livello competitivo della squadra. Dopo Martin Baturina e Charlie Cresswell, prende corpo anche una suggestione di alto profilo: Alvaro Morata. Al momento non si registrano sviluppi concreti, ma i contatti ci sarebbero e la pista, pur complicata, non è esclusa.

Morata, contatto diretto con Fabgreas

Il Como sogna Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato proprio Cesc Fàbregas a contattare direttamente l’attaccante spagnolo per sondare la sua disponibilità a trasferirsi nel club lariano. L’allenatore avrebbe illustrato al giocatore il progetto tecnico del club, ambizioso e con l’obiettivo di affacciarsi in zona Europa. Morata avrebbe dato una prima apertura al possibile trasferimento.

Cosa serve per sbloccare l’operazione

Il Como segue da vicino la situazione Morata, attualmente in prestito al Galatasaray dal Milan. L’attaccante spagnolo si è trasferito in Turchia nelle ultime ore dello scorso calciomercato invernale con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro, valido fino al 20 gennaio 2026. L’accordo tra Milan e Galatasaray prevede anche un’opzione d’acquisto in favore del club turco, esercitabile entro il 15 gennaio 2026, per una cifra pari a 8 milioni di euro. Inoltre, è prevista la possibilità di prolungare il prestito gratuitamente fino al 30 giugno 2026.

Di conseguenza, l’ex Juve rientrerebbe a Milano solo nel 2026, a meno che il prestito non venga interrotto anticipatamente. Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano le speranze del Como, che per poter intavolare una trattativa concreta dovrà attendere l’eventuale risoluzione anticipata dell’accordo tra Milan e Galatasaray. Solo in quel momento il club lariano potrà valutare, con il Milan, un nuovo prestito o una cessione definitiva. Morata è legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2028.

Morata al Como? Alice vorrebbe tornare in Italia

L’apertura di Alvaro Morata al Como sarebbe stata positiva, ma potrebbe non essere l’unico elemento a favore dell’operazione. Un fattore da non sottovalutare è infatti la volontà della moglie, Alice Campello, che gradirebbe un ritorno in Italia. Un rientro nel Paese potrebbe rappresentare una scelta gradita per l’intera famiglia, che proprio in questi giorni ha festeggiato otto anni di matrimonio, lasciandosi alle spalle un periodo non semplice.