Milan, Morata può prendersi la rivincita grazie ad Allegri: Alvaro è l’alternativa ai sogni Valhovic, Kean e Nunez

Allegri e Morata potrebbero ritrovarsi per la terza volta al Milan. L'attaccante spagnolo starebbe infatti pensando di lasciare il Galatasaray, forse spinto anche dall'arrivo di Max in rossonero

Dopo soli sei mesi Alvaro Morata starebbe pensando di lasciare il Galatasaray, interrompendo così il prestito dal Milan. Quella in rossonero potrebbe però essere più che un semplice sosta prima di un altro trasferimento per l’attaccante spagnolo, che con l’arrivo del suo estimatore Massimiliano Allegri si potrebbe giocare le carte per la permanenza, risolvendo anche la grana attaccante ai rossoneri.

Galatasaray, Morata pensa all’addio

L’avventura di Alvaro Morata al Galatasaray potrebbe concludersi dopo soli sei mesi di prestito. Accolto in grande stile al suo arrivo a febbraio, l’attaccante spagnolo non ha impressionato in Turchia dove in campionato ha collezionato 6 reti in 12 presenza, ma soprattutto non è riuscito ad ambientarsi al meglio nella nuova realtà, tanto da pensare di lasciare la squadra dove al momento si trova in prestito dal Milan già in questa sessione di mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Possibile ritorno in rossonero

In caso di addio al Galatasaray, che teoricamente potrebbe esercitare il riscatto a 8 milioni a gennaio 2026 o a 9 a giugno dello stesso anno, non è da escludere un possibile ritorno con tanto di permanenza al Milan per Morata. Un’eventualità fino a poco tempo fa quasi impensabile, almeno fino al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri.

I due sono infatti molto legati e nutrono una profonda stima reciproca sviluppatasi in occasione delle due esperienze di Morata alla Juventus sotto la gestione di Allegri, come confermato tempo fa dallo stesso attaccante spagnolo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale però non aveva accennato a un suo possibile ritorno al Milan: “Non ho ancora parlato con Allegri e Tare da quando hanno questi incarichi. Max lo sento spesso per il rapporto che ci lega, Tare l’ho visto un paio di volte. Sono contento per loro e il Milan, perché sono grandissimi professionisti e se li hanno presi significa che il club vuole tornare subito a vincere. Spero gli vada tutto alla grande, di me però non so nulla”.

Vlahovic, Kean e Nunez le altre piste per l’attacco

Il ritorno di Morata sarebbe anche un’alternativa low cost per il Milan rispetto agli altri obiettivi di mercato per l’attacco. I rossoneri infatti starebbero sondando anche altri profili per il reparto offensivo, tra cui altre due vecchie conoscenze di Allegri. La prima sarebbe Dusan Vlahovic, ormai ai margini della Juventus e per il quale si parla anche di un possibile e clamoroso scambio con Theo Hernandez, mentre la seconda porterebbe il nome di Moise Kean, esploso quest’anno alla Fiorentina dopo stagioni di alti e bassi.

Oltre a loro il Milan si sarebbe mosso anche per Darwin Nunez, ormai ai margini nel Liverpool, e per John Duran dell’Al-Nassr, che però ha speso circa 80 milioni di euro solo pochi mesi fa per strapparlo all’Aston Villa e non se ne priverebbe di certo a una cifra molto inferiore.