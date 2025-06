Theo Hernandez alla Juventus e Vlahovic al Milan: l’ipotesi di scambio scalda i tifosi sul web

La possibile trattativa tra i due club accende i social: i bianconeri scettici sulla chiusura dell’affare, a molti rossoneri piacerebbe avere il serbo

Dalla fantasia alla realtà: Juventus e Milan stanno seriamente pensando alla possibilità di scambiarsi i cartellini di Dusan Vlahovic e Theo Hernandez, entrambi al centro di situazioni problematiche nelle rispettive società. Una prospettiva che scalda i tifosi delle due squadre sui social.

Juventus e Milan studiano lo scambio Vlahovic-Theo Hernandez

Dusan Vlahovic e Theo Hernandez sono entrambi in scadenza di contratto, con Juventus e Milan che si libererebbero con piacere dei loro cartellini per far spazio a giocatori più adatti ai rispettivi progetti. Per Vlahovic è essenzialmente economico: Igor Tudor lo stima, ma il serbo pesa troppo sul monte ingaggi con i suoi 12 milioni di euro di stipendio.

Theo, invece, è sacrificabile per Massimiliano Allegri, che gradirebbe mettere le mani su un attaccante puro come Vlahovic: il francese potrebbe dunque diventare una pedina di scambio con la Juventus, che da anni cerca un elemento in grado di fare la differenza sulla fascia sinistra.

Vlahovic e il problema dell’ingaggio

Anche la valutazione dei due cartellini è simile: 30 milioni di euro. Il problema è la differenza di ingaggio: Vlahovic, come detto, guadagna 12 milioni mentre Theo Hernandez ne chiede 6 (questa l’ultima richiesta al Milan quando si parlava di rinnovo). La Juve potrebbe anche accontentare il francese, mentre per approdare al Milan Vlahovic dovrebbe necessariamente ridursi – se non dimezzarsi – l’ingaggio.

Tifosi della Juventus scettici

Il tempo per lavorare allo scambio c’è, intanto l’affare già fa discutere i tifosi. Quelli della Juventus accoglierebbero di buon grado Theo Hernandez, ma dubitano che Vlahovic possa ridursi lo stipendio per raggiungere Allegri al Milan. “Vlahovic ha rifiutato qualunque proposta di rinnovo al ribasso, perché dovrebbe andare al Milan per la metà dei soldi?”, domanda Ugo su X. “Certo che rimpiazzare Vlahovic con Theo, che guadagna la metà, sarebbe un affare sul piano tecnico ed economico”, sottolinea Hassan.

Per Matt, invece, “Tudor non lascerà partire Vlahovic e non credo che ami il carattere di Theo”. “Stiamo ancora discutendo? È un affare da chiudere subito”, il parere di Miran. “Scambierei Vlahovic con chiunque”, scrive infine Neugassh.

Milan, tifosi pronti ad accogliere Vlahovic

Alcuni milanisti, invece, non vedono la trattativa come favorevole: sono disposti a dire addio a Theo Hernandez, ma non per Vlahovic. “Non abbiamo bisogno di un centravanti, abbiamo bisogno di un centrocampista di qualità!”, il verdetto di ToCoopSir. “Vlahovic guadagna troppo – aggiunge Fadel – quest’affare non si farà mai”. “Si trovasse un accordo per un contratto lungo e riduzione di stipendio, Vlahovic sarebbe l’attaccante con più possibilità di venire al Milan”, il parere di TempestaRN.

Altri, invece, vorrebbero il serbo in rossonero. “Va bene Vlahovic ma 12 milioni l’anno sono una follia”, sottolinea Valerio. Schrute ci crede: “Vlahovic è il classico demone in letargo: con Allegri può risvegliarsi. contratto lungo, stipendio sostenibile, fame ritrovata”.