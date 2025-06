Juventus, Vlahovic potrebbe restare grazie a Tudor: il piano per il rilancio del serbo, ma il web protesta

Il tecnico punta sull'attaccante, che potrebbe ridiscutere la spalmatura dell'ingaggio con il club: e i bianconeri risparmierebbero sull'investimento per la prima punta dirottando l'attenzione su altri reparti

Sono tante le cose da decifrare sul futuro della Juventus: una di queste, il nome del tecnico per il prossimo anno, è stata appena confermata da Comolli. Igor Tudor resterà al timone almeno fino al 2027 salvo decisioni estemporanee, sul resto ci sono ancora molti punti interrogativi.

Juve-Vlahovic, futuro da stabilire

Il primo e più ingombrante è sicuramente relativo al futuro di Dusan Vlahovic, ormai da tempo dato in partenza per altri lidi dopo una stagione tutt’altro che esaltante. Dieci gol in campionato, uno in Coppa Italia, quattro in Champions su un totale di 41 presenze: e tanti, troppi errori che i tifosi bianconeri non hanno ancora digerito. Il suo contratto scade nel 2026, la Juventus dovrebbe cederlo almeno a 30 milioni per non registrare una minusvalenza quest’anno: tale è stata la prima offerta del Fenerbahce, che però non ha soddisfatto il club di Elkann.

Tudor-Vlahovic, il tandem dell’est

I milioni richiesti sono almeno 40: l’alternativa sarebbe tenerlo in rosa fino alla naturale scadenza del contratto, oppure un rinnovo che sia però inferiore ai 12 netti previsti nel contratto siglato con la precedente dirigenza bianconera. L’entourage dell’attaccante serbo ha rifiutato qualsiasi ipotesi di spalmatura, dunque i discorsi si sono arenati, almeno fino all’arrivo di Igor Tudor, grande estimatore di Vlahovic. Con lui, le quotazioni dell’attaccante serbo potrebbero essere in salita. Magari non soltanto da un punto di vista tecnico, quando anche per un risvolto economico.

Vlahovic potrebbe restare a Torino

Nel gennaio 2022 fu strappato alla Fiorentina per 70 milioni+11,6 di commissioni+10 di bonus, ma le aspettative non sono mai state confermate in pieno. Attualmente Vlahovic guadagna 10,5 milioni netti, che diventerebbero 12 dalla prossima: anche a fronte di questa situazione, la strategia della Juventus potrebbe quindi cambiare. Anche perché, al netto di qualche sondaggio di Galatasaray e Atletico Madrid e di una voce su possibile interessamento del Milan, offerte interessanti non ne sono giunte: i sostituti, da Osimhen a Gyokeres, costano non meno di 70 milioni, e probabilmente il club bianconero preferirà ristrutturare gli altri reparti, stante anche la probabile conferma di Kolo Muani.

Vlahovic rimane, i tifosi non ci stanno

Porta aperta dunque per consentire a Dusan di rinnovare (a cifre inferiori) e contemporaneamente per sciogliere il nodo dell’attacco senza doversi svenare per soddisfare le richieste di Napoli o Sporting Fc. Fa niente se i tifosi sono tutt’altro che entusiasti all’idea, come Stefano: “Ma basta! Non sa fare manco uno stop! Tudor, solo per questo, merita già l’esonero”. E Simone aggiunge: “Se rimane a 1 mln di euro come terzo attaccante va bene”. Roberto invece si chiede: “Tudor gli insegnerà a stoppare la palla entro un raggio inferiore a 10 metri?!”. Matteo invece si arrende: “Ma é normale si sapeva che è impossibile da vendere“. E Roberto ironizza: “Dopo il rinnovo di Savona ecco un’altra bella notizia”.