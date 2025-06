Juventus, via gli acquisti di Giuntoli: da Donnarumma a David, ecco gli obiettivi

L’obiettivo dei bianconeri è monetizzare a partire dagli acquisti errati di Giuntoli dell'anno scorso: David, Tonali e Donnarumma le priorità

La Juventus ha definito la nuova strategia di mercato: vendere per reinvestire, ma prima cancellare Giuntoli. In cima alla lista dei possibili partenti ci sono proprio Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Dusan Vlahovic, ovvero due dei colpi firmati l’anno scorso dall’ex ds. L’obiettivo è ottenere un incasso complessivo vicino ai 100 milioni di euro, grazie anche alla vetrina del Mondiale per Club. Le prossime mosse del calciomercato di Comolli.

Vlahovic in uscita: il Fenerbahce fa sul serio

La cessione del centravanti serbo appare scontata. Con il contratto in scadenza nel 2026 e senza margini per il rinnovo, la Juve punta ad incassare almeno 35 milioni per Vlahovic. Il Fenerbahce, allenato da José Mourinho, ha già offerto 30 milioni e uno stipendio da top player al giocatore, vista la partenza imminente di Edin Dzeko. Intanto, oltre al club turco, anche il Milan continua a puntare forte sul centravanti.

Nico Gonzalez: stagione deludente, addio possibile

Arrivato da meno di un anno, Nico Gonzalez non ha mai pienamente convinto. Tra problemi fisici e prestazioni altalenanti, ha totalizzato solo 5 reti in 35 presenze. Considerato il costo dell’operazione (circa 33 milioni), la Juve è disposta a cederlo per una cifra tra i 26 e i 27 milioni.

Douglas Luiz verso l’addio: scambio con Tonali in vista?

Anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, spesso fuori per infortuni, non ha mai trovato continuità. Acquistato per oltre 50 milioni, è ora sul mercato. La Juventus spera di inserirlo in uno scambio con Sandro Tonali del Newcastle, obiettivo dichiarato dei bianconeri nonostante la complicazione dovuta alla qualificazione Champions degli inglesi.

Donnarumma resta sullo sfondo

Gigio Donnarumma è un nome che piace, ma la Juventus attende. Qualora il rapporto tra il portiere e il PSG dovesse incrinarsi, i bianconeri sono pronti a inserirsi, forti del legame tra il numero uno italiano e Chiellini, rinsaldato dall’Europeo 2021, e dei buoni rapporti con il presidente Al-Khelaifi dopo l’addio della vecchia dirigenza.

Jonathan David: si decide tutto a breve

Con l’arrivo ufficiale di Comolli, il dossier sull’attacco è tra le priorità. La Juve sta valutando se affondare il colpo per Jonathan David, approfittando delle trattative già avviate in passato. Una decisione definitiva è attesa a breve, anche in base all’evoluzione della situazione di Kolo Muani, che è in prestito dal Psg.