Juventus-Udinese, moviola: quanti dubbi sul gol di Nico Gonzalez era da annullare?

La prova dell’arbitro Ayroldi allo Stadium nella penultima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ha ammonito tre giocatori

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Juventus-Udinese, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. L’anno scorso è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato in stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata ieri allo Stadium.

I precedenti di Ayroldi con Juventus e Udinese

L’Udinese aveva incrociato Ayroldi in 3 occasioni. Non aveva mai vinto con uno score di un pareggio e 2 sconfitte. L’ultima volta che aveva diretto i friulani era stato in Udinese-Verona 0-1 dello scorso 15 marzo. La Juventus aveva 8 precedenti con Ayroldi per un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Cipressa con Bonacina IV uomo, Pezzuto al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Kamara, Lovric, Kristensen.

Juve-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 3′: Kamara prima scivola e poi trattiene vistosamente Nico Gonzalez che si stava involando al limite. All’11’ Zarraga trattiene Kolo Muani e rischia il giallo. Al 14′ Lovric sgambetta da dietro Conceicao e viene ammonito. Sul gol di Nico Gonzalez vibranti proteste dell’Udinese per un precedente contatto dubbio dello stesso portoghese con Solet che rovina a terra in area Al 77′ giallo a Kristensen che interviene in ritardo su McKennie. Dopo il recupero finisce 2-0.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sugli episodi della gara è Graziano Cesari. L’esperto di Mediaset, a Pressing su Canale 5, parla di prestazione convincente di Ayroldi e sul gol dubbio di Nico Gonzalez per un possibile fallo di Conceicao dice: “C’è un recupero di palla e stop, tant’è che si alza subito il giocatore dell’Udinese dopo il contatto, Conceicao è veloce a girarsi, la disponibilità non è mai del giocatore dell’Udinese, per me non è fallo”.