Juventus, Koopmeiners: campionato finito e Mondiale per club a rischio. Il calvario dell’olandese e la rabbia dei tifosi

L’olandese è ai box dal 12 aprile e sembrava pronto per tornare oggi in campo contro l’Udinese ma i problemi fisici non sono passati e ora comincia il tour de force per essere almeno al Mondiale per club

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un altro stop: la Juventus dovrà fare a meno di Teun Koopmeiners nelle ultime due giornate di campionato. Il giocatore olandese non ci sarà stasera contro l’Udinese e non sarà a disposizione neanche per l’ultima gara di campionato contro il Venezia. Due tappe fondamentali per la conquista della qualificazione alla Champions League che però il centrocampista guarderà in borghese.

Koop fuori dal 12 aprile

Una stagione decisamente complicata quella di Teun Koopmeiners e resta ancora più difficile dagli infortuni. L’ultimo arrivato lo scorso 12 aprile quando per colpa di una tacchettata in allenamento il giocatore ha dovuto fare i conti con un problema al tendine. Da quel momento è cominciata una lunga marcia verso il rientro che sembrava dietro l’angolo e che invece ha avuto continui spostamenti in avanti. E anche le ultime notizie che arrivano dalla Continassa non sono rassicuranti in tal senso con il giocatore che ha di fatto chiuso il campionato a causa di quel problema e non giocherà né contro l’Udinese né l’ultima di campionato contro il Venezia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La corsa per il Mondiale per club

La stagione della Juventus subirà non una conclusione ma solo una pausa alla fine di questa serie A. I bianconeri avranno pochi giorni per riordinare le idee e poi lanciarsi nel Mondiale per club che avranno inizio ufficialmente il prossimo 15 giugno con i bianconeri che esordiranno nel primo match contro l’Al-Ain il 19. Koopmeiners dovrebbe essere a disposizione per quella data ma i problemi, spesso molto strani, che lo hanno tormentato nel corso di questo campionato non sono da sottovalutare. Per la Juve e per lo stesso giocatore sarebbe fondamentale riuscire essere presente e in forma per rilanciarsi dopo un’annata così complicata.

Il caso Teun e la rabbia dei tifosi

Koopmeiners, nei piani del club, doveva essere il giocatore di riferimento della nuova era guidata da Thiago Motta. Invece le cose hanno preso subito una piega complicata, l’olandese su sui la società aveva investito tantissimo nella finestra di mercato estiva non ha praticamente mai avuto l’impatto sperato, mentre per il tecnico è arrivato l’esonero. Ma si tratta di un investimento troppo importante per le casse bianconera per essere messo da parte con troppa facilità.

Tra i tifosi bianconeri però proprio Koop è diventato il simbolo di una stagione flop. Ci si spettava una Juve in grado di lottare per le prime posizioni e che invece ora lotta per riuscire a rimanere aggrappata alla quarta posizione. E dopo l’ennesimo stop dell’olandese arrivano tanti commenti arrabbiati soprattutto nei confronti della società e della gestion degli infortuni: “Ma veramente crediamo che basti cambiare allenatore senza cambiare questa vergogna? Una squadra sempre dimezzata dal infortuni e guarigioni quadruplicate rispetto agli altri club per tutta la stagione”, scrive Lapo. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “E’ ora di capire perché si spaccano tutti. Se c’è qualcosa che non vai nei campi, nei modi di allenare, nel clima”, e ancora: “E’ sempre così, si mente sull’entità degli infortuni spacciando guai seri per piccoli problemini”.