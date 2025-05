Thiago Motta in cammino verso Santiago di Compostela: l'ex Juve in pellegrinaggio in attesa di una panchina

Thiago Motta è partito alla volta di Santiago di Compostela: l'ex allenatore della Juve ha accolto di buon grado l'idea della moglie Angela Lee

Thiago Motta attende ancora una chiamata da qualche panchina per la prossima stagione. Ma intanto si affida a Dio e si incammina verso San Giacomo di Compostela. L’ex allenatore della Juve è partito per il famoso cammino di Santiago, sempre più “colpito” dal turismo di massa.

Thiago Motta sul cammino di Santiago

Sembra che l’idea sia stata della moglie Angela Lee e che sia stata accolta di buon grado dall’italo-brasiliano. La consorte dell’allenatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che documentano il viaggio. Dal pranzo in tenuta ginnica fino al segnale dei chilometri percorsi e alla foto di Thiago Motta che accarezza un asinello, nella quale scrive “Facendo amicizie”.

Dopo l’esonero dalla Juventus, Motta ha lasciato il suo appartamento nel centro di Torino ed è tornato nella sua residenza di Cascais, in Portogallo. È da lì che la coppia è partita insieme ad alcuni amici, prendendo il percorso portoghese e poi passando per la Galizia ma venendo da Sud, molto meno affollato rispetto a quello che passa prima dalla Francia e poi dalla Spagna.

Quale sarà la prossima panchina di Thiago Motta

Thiago Motta dunque in cammino, ma sempre con un occhio e un orecchio teso verso la Serie A. La prossima stagione si preannuncia teatro di una girandola di allenatori, e chissà che non possa rientrarci anche l’italo-brasiliano. L’esperienza poco fortunata alla Juventus non toglie nulla al valore dell’allenatore, nessuno dimentica l’impresa con il Bologna. Ma l’allenatore non ha nessuna fretta, non vuole forzare le cose e accetterà un ritorno su una panchina italiana solamente con un progetto convincente.

Per il momento nessuna offerta, se non un paio provenienti dal Brasile rispedite al mittente. Solo qualche sondaggio conoscitivo. Occhi puntati sull’Atalanta, con un possibile addio di Gasperini a fine stagione. La possibilità è sempre meno concreta viste le dichiarazioni fatte in tempi recenti dall’allenatore specificando di non aver mai detto di lasciare il club a fine stagione, bensì di non rinnovare con l’Atalanta un contratto che scade nel giugno del 2026. Ma, nell’eventualità che dovesse concretizzarsi l’addio anticipato, Thiago Motta sarebbe uno dei candidati più accreditati.

Thiago Motta torna in panchina? Quanto risparmierebbe la Juve

Ma non c’è solo l’Italia. Diverse panchine in giro per l’Europa dovrebbero cambiare allenatore nella prossima estate. Come il Marsiglia che, nonostante il ritorno in Champions League sempre più vicino, sta vivendo un forte periodo di tensione tra i giocatori e Roberto De Zerbi. Occhio anche al Tottenham: la finale di Europa League, e la probabile vittoria, potrebbero anche salvare Ange Postecoglou, ma il campionato vissuto al ridosso della zona salvezza pesa parecchio.

La situazione è seguita con parecchia attenzione dalla Juventus, che ovviamente sta continuando a pagare l’ingaggio di Thiago Motta. Se dovesse firmare con un’altra squadra, i bianconeri risparmierebbero circa 15 milioni di euro lordi: non una cifra irrisoria, tenendo che la qualificazione in Champions League, e gli introiti che ne derivano, sono in bilico. Una cifra che potrebbe essere destinata al mercato, naturalmente.