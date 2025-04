Juventus, Motta può essere ancora decisivo: la corte di Atalanta e Tottenham e il tesoretto per arrivare a Tonali

Nonostante il flop in bianconero, Motta continua ad avere non pochi estimatori: se dovesse tornare in pista, la Juve risparmierebbe 15 milioni da destinare al colpo Tonali

E se Thiago Motta portasse in dote 15 milioni alla Juventus? Sotto contratto fino al 2027, il tecnico italo-brasiliano silurato dalla Signora dopo il ko con la Fiorentina continua ad avere non pochi estimatori nonostante il flop in bianconero. Giuntoli incrocia le dita: così la strada per arrivare a Tonali sarebbe senza dubbio meno impervia.

Zavorra Motta: quanto costa alla Juventus

La scorsa estate Giuntoli sperava di aver individuato l’allenatore giusto per dare il via a una vera e propria rivoluzione basata su possesso e bel gioco.

Non è andata bene: dopo la doppia batosta con Atalanta e Fiorentina, con il quarto posto a rischio e fuori da tutte le coppe, si è proceduto al ribaltone che ha visto il ritorno alla Continassa di Tudor, ex bandiera da calciatore e già vice di Pirlo. Motta e il suo staff, legati a Madama da un contratto fino al 30 giugno 2027, restano però una zavorra da 15 milioni di euro.

Perché Thiago potrebbe fare un favore al club

Tutto è legato al mercato. Pur avendo fallito nel capoluogo piemontese, Motta resta pure sempre l’allenatore che è riuscito nell’impresa di portare il Bologna in Champions League e di acciuffare una salvezza insperata al timone dello Spezia. Dunque il suo appeal è stato solo in parte scalfito dai risultati deludenti alla guida della Juve. Due club strizzano l’occhio all’ex calciatore di Genoa, Inter e Paris Saint-Germain, due club disposti a ingolosirlo con un progetto affascinante.

Già, l’Atalanta è alla finestra in caso di addio a Gasperini, che ha ancora un anno di contratto. Il testa a testa è con Maurizio Sarri, pronto a tornare in pista. Ma c’è pure la Premier. Occhio al Tottenham, sprofondato in classifica e intenzionato a salutare Postecoglou. In questo caso il rivale di Thiago è Iraola, che sta compiendo un miracolo col Bournemouth. Se Motta dovesse ricollocarsi già a partire dalla prossima stagione, la Juventus risparmierebbe appunto 15 milioni da poter reinvestire sul mercato.

Missione Tonali: il tesoretto di Giuntoli

Ormai non è più un mistero: è Sandro Tonali l’obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare la linea mediana. Il Newcastle, però, non è affatto intenzionato a fare sconti. Per mettere le mani sull’ex Milan bisognerà presentare un’offerta da almeno 60 milioni. Tudor non dovrà fallire il quarto posto Champions, poi sul club pioveranno i milioni garantiti dal Mondiale per Club.

Con i 15 di Motta e i soldi dell’inevitabile cessione di Vlahovic, che non sarà portato a scadenza, Giuntoli potrebbe raggranellare la cifra richiesta dalle Magpies, potendo contare anche sulla volontà del calciatore della Nazionale di far ritorno in Italia.