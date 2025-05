Juventus, tutto su Osimhen: Giuntoli fa all-in sul nigeriano, al Napoli un'offerta irrinunciabile

I bianconeri sempre a caccia dell'attaccante che sostituirà Vlahovic e Kolo Muani il prossimo anno: non è esclusa una mossa prima del Mondiale per Club. Concorrenza dall'Arabia.

La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. Cristiano Giuntoli studia un nuovo “sgarbo” al Napoli di Aurelio De Laurentiis in sede di mercato, a nove anni dallo storico trasferimento a Torino di Gonzalo Higuain. Il nigeriano è l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera per il dopo Vlahovic, senza dimenticare il probabile addio di Kolo Muani, ancora di proprietà del Psg. Non manca la concorrenza per il nigeriano.

La Juve vuole Osimhen: Giuntoli studia la strategia per convincere De Laurentiis

Giuntoli studia la strategia giusta per strappare Victor Osimhen al Napoli. Il classe ‘98, dopo aver vissuto nel 2024 un’estate a dir poco turbolenta alla corte di De Laurentiis, ha sfruttato la finestra “extra” dedicata al mercato turco, rinnovando per un altro anno con i partenopei e approdando in prestito al Galatasaray, dove finora ha realizzato un totale di 33 reti in 37 partite, tra campionato, coppa nazionale turca ed Europa League. Dunque, pur militando in una lega meno competitiva dei top cinque campionati europei, Osimhen sta certamente dimostrando di non aver perso il vizio del gol.

È lui il nome in cima al taccuino dell’area tecnica della Juve, consapevole di poter perdere Dusan Vlahovic e Kolo Muani la prossima estate. E Milik, fresco di rinnovo nonostante il lungo infortunio, vestirà i panni di alternativa qualora ritrovasse una condizione fisica accettabile. Osimhen, dal canto suo, vorrebbe tornare a giocare la Champions League, obiettivo che la Vecchia Signora sta inseguendo in campionato, insieme a Roma, Lazio e Bologna. E domani, sabato 10 maggio, c’è il delicatissimo scontro diretto con la squadra allenata da Marco Baroni.

Nel contratto stipulato dal Napoli e dall’entourage di Osimhen, è stata inserita una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. La Juve, quindi, sarebbe costretta a trattare con lo stesso De Laurentiis e con l’ex bianconero Manna, per trovare una soluzione in grado di accontentare ambo le parti.

Il club azzurro, del resto, si è rassegnato all’idea di lasciar andare il centravanti della nazionale nigeriana, anche per non perdere un tesoretto importante per le casse della società. Evitato l’addio a parametro zero, il Napoli è riuscito a trovare una squadra in grado di pagare l’intero ingaggio del calciatore, che presto farà ritorno alla base per scegliere una nuova destinazione. Stavolta, definitiva.

La possibile offerta di Giuntoli

La Juventus, nel caso in cui dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe pronta ad offrire una cifra pari a 85 milioni di euro per il cartellino di Victor Osimhen. E il Napoli, al di là di ogni campanilismo, non potrebbe non vacillare dinanzi a una proposta così.

C’è un però. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attuale bomber del Galatasaray avrebbe preso in seria considerazione l’offerta monstre arrivata dall’Al-Hilal nelle scorse settimane: oltre 30 milioni di euro all’anno, un ingaggio impossibile da pareggiare.

I bianconeri, dalla loro, aspettano il momento giusto, forti del rapporto che ha legato in passato Giuntoli e Osimhen: la Champions e un ruolo al centro del progetto tecnico che verrà, queste le carte che il responsabile dell’area tecnica della Juve si giocherà prossimamente in sede di trattativa.

La concorrenza e le alternative a Osimhen: c’è anche Retegui

Per Osimhen, la Juve deve battere la concorrenza di Chelsea e Arsenal, alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. E non è escluso che una delle londinesi possa arrivare a formulare un’offerta già nella finestra extra di mercato (dal primo al 10 giugno) dedicata alle partecipanti al nuovissimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Si è raffreddata, invece, l’ipotesi Manchester United, che ha già scelto il successore di Hojlund e Zirkzee: mettendo sul piatto 73 milioni di euro, i Red Devils si sono aggiudicati le prestazioni sportive di Matheus Cunha del Wolverhampton, autoescludendosi dalla corsa al centravanti di proprietà del Napoli.

Hojlund e Zirkzee, peraltro, potrebbero essere opzioni alternative anche per la Juve, qualora non dovesse andare in porto l’affondo per Osimhen. In questo caso, ci sarebbe da trattare sulla formula con lo United, che non sembra intenzionato ad aprire ad un prestito con opzione di riscatto.

Sullo sfondo, c’è sempre Mateo Retegui, giocatore che sta facendo benissimo con la maglia dell’Atalanta di Gasperini e vorrà giocarsi una maglia da titolare anche in Nazionale, in vista del Mondiale del 2026. Il testa a testa con Moise Kean, in tal senso, è apertissimo. Diventare il nuovo attaccante della Juventus potrebbe aiutare, ma sedersi al tavolo con i Percassi non è mai un affare banale. La Dea, per l’italo-argentino, ha recentemente rifiutato 70 milioni di euro cash dall’Arabia Saudita. E questo la dice lunga sulla valutazione del cartellino del ragazzo.