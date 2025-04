Fiorentina, Kean è tornato: confronto con Palladino e club, la decisione per la semifinale col Betis

L'attaccante è rientrato a Firenze lunedì sera, oggi si allena, ma Palladino vuol vederci chiaro: faccia a faccia con il giocatore, che dovrebbe essere convocato per il Betis.

Moise Kean è tornato a Firenze dopo aver saltato due gare di campionato. L’attaccante si è presentato al Viola Park per l’allenamento tattico in vista dell’impegno di Conference League contro il Betis. Sul suo impiego dal primo minuto c’è ancora un alone di incertezza, così come rimangono nascosti i motivi della sua partenza per Parigi.

Kean è tornato a Firenze, allenamento al Viola Park

La Fiorentina riabbraccia Moise Kean dopo sei giorni di inattività e la partenza, in fretta e furia, per Parigi. Motivi familiari, probabilmente seri, alla base della sua assenza per le gare contro Cagliari ed Empoli, entrambe vinte dai viola. Anche se non presente fisicamente a Firenze, Kean ha seguito le sorti della Fiorentina, esultando con i compagni per i 6 punti conquistati in campionato.

L’attaccante è rientrato a Firenze ieri sera, con un volo aereo atterrato a Peretola. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo una gran voglia di mettersi a disposizione di Palladino e della squadra per l’impegno di giovedì sera al Benito Villamarin contro il Betis Siviglia, gara di andata della semifinale di Conference League.

Kean contro il Betis giocherà dal primo minuto?

I dubbi sul suo impiego dal primo minuto o a gara in corso rimangono, serviranno gli allenamenti di oggi e domani per dirimere la questione. Palladino vuole vederci chiaro, la Fiorentina anche senza Kean ha dato risposte importanti, ma Kean sta vivendo una stagione straordinaria sul piano realizzativo (23 gol complessivi, di cui 3 in Conference League in meno di 400 minuti giocati) e può solo fare bene alla squadra.

Il tecnico partenopeo, che con Kean ha avuto contatti costanti durante il suo periodo parigino, parlerà al suo giocatore, per comprendere quanto l’attaccante, in questo momento delicato della sua vita e dopo quasi una settimana di assenza dal campo, possa dare alla Fiorentina.

Dal faccia a faccia lontano da occhi indiscreti, Palladino dovrebbe tornare con le risposte che cerca. Lo staff tecnico potrebbe aver predisposto un percorso di recupero breve per consentire all’attaccante della Nazionale di Spalletti di recuperare la condizione fisica e soprattutto mentale.

Kean verso la convocazione per il Betis

Al netto di colpi di scena, Kean dovrebbe essere convocato per la trasferta spagnola e magari partire dalla panchina. In questo caso Palladino darebbe fiducia al tandem d’attacco formato da Gudmundsson (suo l’assist per il gol di Adli che ha aperto i giochi contro l’Empoli) e Beltran, come riportato da La Nazione. In alternativa ci sono Zaniolo, chiamato pure lui a dare risposte concrete, oppure il giovane Caprini, bomber della Primavera, come segnalato dal Corriere dello Sport.