Fiorentina in Conference e finale di Coppa Italia decidono chi va in Europa: le italiane possono essere otto

Se i viola vincessero il trofeo si aprirebbe la possibilità di qualificare alle coppe lo stesso numero di squadre al via in questa stagione, nonostante uno slot in meno in Champions

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La serie A è già rassegnata a qualificare solo 4 squadre nella prossima Champions League, tuttavia le italiane l’anno prossimo nelle coppe europee potrebbero comunque essere otto: dipende tutto dalla Fiorentina, chiamata a vincere la Conference League, e dal risultato della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Serie A, solo quattro italiane nella prossima Champions League

All’inizio della stagione 2024/25 erano 8 le squadre italiane impegnate nelle coppe europee: grazie agli straordinari risultati della stagione precedente, la serie A è riuscita infatti a qualificare 5 squadre (e non 4) in Champions League. Questa ipotesi non potrà verificarsi nella prossima stagione: la Spagna ci ha già distanziato nel ranking Uefa, condannando la serie A a qualificare solo le prime 4 all’edizione 2025/26 della massima competizione europea.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Otto italiane nelle coppe: dipende dalla Fiorentina in Conference

Tuttavia la serie A potrebbe comunque portare otto squadre italiane nelle coppe europee nella prossima stagione. La condizione perché ciò si verifichi è che la Fiorentina vinca la Conference League – guadagnando così automaticamente il diritto di partecipare alla prossima Europa League – e contestualmente non riesca a ottenere la qualificazione alle coppe europee in campionato, ovvero non si piazzi più su del 7° posto.

Otto italiane nelle coppe: come influisce la Coppa Italia

Anche il risultato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, però, può incidere sulla possibilità di vedere 8 italiane nelle coppe europee nella prossima stagione. In caso di successo del Milan, infatti, quest’ultimo si qualificherebbe all’Europa League insieme alla Fiorentina (grazie al successo in Conference) e alla 5a in campionato (oggi la Juventus), con la Lazio in Conference e la Roma fuori dalle coppe. Il successo del Bologna in Coppa Italia, invece, lascerebbe il Milan fuori dall’Europa e spedirebbe la Roma in Conference, a patto che la Fiorentina si piazzi non più su dell’8° posto.