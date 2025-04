Kean ancora a Parigi, ma la Fiorentina è con lui. E Commisso prepara la mossa per blindarlo

Il centravanti, che aveva lasciato il ritiro della squadra a Cagliari per motivi familiari, non è ancora rientrato e resta in dubbio per il derby con l’Empoli

Moise Kean rientrerà in tempo da Parigi per aiutare la Fiorentina a battere l’Empoli? Questa la domanda che si pongono i tifosi viola dopo la fuga in Francia del centravanti, dettata da motivi familiari ancora non chiariti. Dopo il successo di ieri a Cagliari il club ha manifestato la propria solidarietà al giocatore, intanto il presidente Rocco Commisso vuole offrirgli un nuovo contratto per trattenerlo alla Viola.

Fiorentina, Kean ancora a Parigi: Empoli in dubbio

Martedì pomeriggio Moise Kean ha lasciato improvvisamente il ritiro della Fiorentina a Cagliari per volare a Parigi: una fuga dettata da un’emergenza familiare, così come spiegato dal club nel comunicato ufficiale diffuso ieri prima della partita contro i sardi, poi vinta per 2-1 dalla formazione di Raffaele Palladino.

La Fiorentina non è più tornata sulle ragioni del viaggio di Kean, che ad oggi è ancora a Parigi, col benestare della società: non si sa ancora se il centravanti rientrerà o meno in tempo per disputare la gara con l’Empoli di domenica alle ore 15.

La Fiorentina accanto a Kean

La situazione in casa Fiorentina resta comunque serena, nelle dichiarazioni successive al successo di Cagliari la società ha manifestato la propria vicinanza a Kean, facendo capire di non voler esercitare alcuna pressione sul giocatore perché affretti il suo rientro.

“Dedichiamo questa vittoria a Moise che per noi è un giocatore importante – ha detto il d.s. Daniele Pradè – Ha bisogno del nostro supporto. Speriamo possa tornare con la stessa determinazione e voglia che lo hanno sempre contraddistinto”.

Fiorentina, Commisso vuole nuovo contratto per Kean

La Fiorentina intanto ha iniziato anche a lavorare per blindare la posizione del suo centravanti, autore finora di ben 23 gol in stagione. Kean è alla sua prima annata con i viola, ma la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto rappresenta un pericolo per la Fiorentina, che non potrebbe opporsi alla sua partenza nel caso in cui arrivasse un club deciso a pagare la cifra e a liberare l’attaccante.

Ecco perché Rocco Commisso ha incaricato Pradè di preparare un nuovo contratto per Kean: l’obiettivo è eliminare la clausola e inserire un lauto aumento di ingaggio, pari oggi a 2,2 milioni di euro netti.