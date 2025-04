Pagelle Cagliari-Fiorentina 1-2: Beltran non fa rimpiangere Kean, Mandragora il faro di Palladino. Viola non illumina

L’argentino firma il gol partita nella rimonta della Viola, dopo le reti di Piccoli e Gosens. Grande gara del centrocampista, ai sardi manca qualità sulla trequarti

Senza Kean, assente con poco preavviso per motivi familiari, la Fiorentina soffre ma poi rimonta il Cagliari tenendo vivo il sogno europeo: Beltran e Gosens firmano la vittoria, ma è Mandragora il faro di Palladino. Buona gara dei sardi, a cui è mancata qualità in rifinitura: delude Viola.

La chiave della partita

Il Cagliari aggredisce la partita e con una pressione altissima manda in confusione la Fiorentina, fino a sbloccare il match al 7’ con Piccoli, bravo a capitalizzare un errore in uscita di De Gea. Dopo aver sfiorato il 2-0 (palo di Zortea), la squadra di Nicola subisce il ritorno dei viola, guidati in mezzo da un ottimo Mandragora: Gosens pareggia prima dell’intervallo, poi nella ripresa Beltran non fa rimpiangere Kean – in mattinata il centravanti è dovuto volare a Parigi per motivi familiari – e di testa realizza il 2-1. Dopo il vantaggio, i viola sono bravi ad abbassare i ritmi contro un avversario che preme ma non trova la giocata di qualità sulla trequarti per impensierire De Gea: delude Viola.

Top & Flop del Cagliari

Piccoli 7 – Il 9° gol in campionato è da attaccante d’area, freddo e rapido nell’approfittare della respinta di De Gea. Lotta su tutti i palloni.

Luperto 6,5 – Se in avvio il Cagliari riesce a chiudere la Fiorentina nella sua trequarti è anche per merito dell'aggressività del centrale salentino, che tiene alta la difesa. Se la cava sui palloni vaganti in area.

Zortea 6,5 – Pressa, recupera, si allarga e poi quando rientra crea pericoli. Sfortunato sul palo colpito al 12' che poteva dare il 2-0 ai sardi.

Luvumbo 6,5 – Solite improvvise accelerazioni, fa confusione ma la crea anche nella difesa viola.

Caprile 6 – Bene su Gudmundsson al 27', beffato da Gosens che con l'esterno lo prende in controtempo. Incolpevole sul raddoppio della Fiorentina.

Viola 5 – Dovrebbe dare qualità, ma soffre la fisicità dei viola in mezzo al campo. Non la becca mai negli inserimenti in area.

Zappa 5 – Si lascia attirare dagli attaccanti e lascia spazio all'inserimento di Gosens. Sul 2-1 si fa saltare in testa da Beltran.

Top & Flop della Fiorentina

Beltran 7,5 – Nel primo tempo mette sulla quantità: ripulisce decine di palloni spalle alla porta, permettendo ai viola di risalire il campo. Nella ripresa il guizzo alla Kean: avvitamento e “palomba” che non lascia scampo a Caprile.

Mandragora 7 – In avvio, quando infuria la tempesta rossoblù, è l'unico a mantenere la calma. Poi cresce e mette dinamismo e idee al servizio della Viola: colpisce il palo al 15' dal limite, lucido per l'assist a Gosens. Un faro per Palladino.

Gosens 6,5 – Inserimento, controllo ed esterno affilato come un rasoio, l'1-1 del tedesco è una delizia per palati fini.

Dodò 6,5 – Primo tempo assai timido, anche perché dal suo lato Luvumbo e Augello spingono. Quando cresce la Viola inizia a essere pericoloso, fino alla pennellata per il 2-1 di Beltran.

Pongracic 5,5 – In difficoltà sugli sprint di Luvumbo, che ha un altro passo.

De Gea 5,5 – Il cross di Luvumbo non è irresistibile, da un portiere esperto come lui ci si attenderebbe calma e autorevolezza, invece un eccesso di panico lo porta a ricacciare la palla sui piedi di Piccoli. Nella ripresa si riscatta parzialmente su Marin.

Fagioli 5 – Galleggia in mediana senza riuscire a dare qualità, perde qualche pallone di troppo.

Gudmundsson 5 – Un po' di fumo sulla trequarti, zero arrosto in area di rigore.

Il tabellino di Cagliari-Fiorentina 1-2

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina (dal 40’ p.t. Palomino), Luperto, Augello; Adopo (dal 23’ s.t. Marin), Prati (dal 23’ s.t. Makoumbou); Zortea (dal 23’ s.t. Coman), Viola (dal 14’ s.t. Gaetano), Luvumbo; Piccoli. A disp. Ciocci, Sherri, Obert, Mutandwa, Felici, Pavoletti. All. Nicola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (dal 36’ s.t. Comuzzo); Dodò, Mandragora (dal 36’ s.t. Folorunsho), Cataldi, Fagioli (dal 18’ s.t. Richardson), Gosens (dal 18’ s.t. Parisi); Beltran (dal 41’ s.t. Zaniolo), Gudmundsson. A disp. Terracciano, Martinelli, Moreno, Adli, Ndour. All. Palladino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Marcatori: 7’ p.t. Piccoli (C), 37’ p.t. Gosens (F), 3’ s.t. Beltran (F).

Note: ammoniti Palomino (C), Piccoli (C), Parisi (F), Zaniolo (F).