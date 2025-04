Juventus, l'ultima bordata di Kean ai bianconeri. Commisso blinda Moise: Milan e Allegri sono avvisati

Kean sempre più decisivo con la Fiorentina: dopo aver regalato la semifinale di Conference alla sua squadra, ecco una nuova bordata alla Juve. E Commisso respinge il Milan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Da Kean una nuova bordata alla Juventus. Moise non dimentica il suo passato e punge ancora, dopo aver consentito alla Fiorentina di qualificarsi alle semifinali di Conference League per la terza volta di fila. Sempre più idolo del Franchi, il bomber è stato blindato da Commisso: il Milan e Allegri sono avvisati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kean sempre più decisivo: la Fiorentina sogna

Ancora Moise, sempre Moise. La Fiorentina rischia grosso col Celje, ma poi Kean fissa il risultato sul 2-2 nella gara di ritorno dei quarti regalando alla Viola la terza semifinale consecutiva nella competizione.

Supplementari evitati al Franchi e, ora, doppia sfida col Betis. Ma con un bomber così, il popolo viola non teme nessuno. Sono 23 i gol stagionali in 39 presenze: il classe 2000 nato a Vercelli è letteralmente esploso nel capoluogo toscano, tanto da conquistare anche la fiducia del ct Spalletti e catturare le attenzioni di numerosi top club.

Che stoccata alla Juventus: cosa ha detto Moise

Al termine della partita col Celje, Kean ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky che sembrano indirizzate proprio alla sua ex squadra: la Juventus. “Io mi sento bene e mi faccio trovare pronto” ha commentato prima dell’affondo. “Mi sono sentito sottovalutato e questa è stata la mia forza”.

Già, nella Torino bianconera al centravanti della Nazionale non è mai stata data la possibilità di dimostrare tutto il suo valore. Basta leggere i numeri, che non mentono mai. Quest’anno in campionato ha realizzato 17 gol (e ha ancora altre sei giornate a disposizione per migliorarsi), mentre la scorsa annata – da attaccante di scorta – non ha mai segnato. Zero gol.

Commisso lo blinda: il messaggio a Milan e Allegri

Nella giornata in cui è emerso l’interesse del Milan per Moise, ecco la presa di posizione di Rocco Commisso. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il nome del centravanti campeggia in cima alla lista di Max Allegri, che lo conosce molto bene, in caso di ritorno sulla panchina rossonera.

Acquistato la scorsa estate per 15 milioni di euro, nel suo contratto con la Fiorentina è presente una clausola rescissoria da 52 milioni, che, però, non spaventa affatto il patron italo-americano. “Kean resta qui, – ha assicurato a Sky -. Gli parlerò quando andremo a Cagliari”.