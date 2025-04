Kean, ennesimo rimpianto Juventus: Premier e Liga mettono gli occhi sul bomber della Fiorentina

L'attaccante sarebbe nel mirino del Barcellona, che sta cercando l'erede di Lewandowski: la clausola da 52 milioni è valida solo fino al 15 luglio, i viola vorrebbero tenerlo

Il calcio sa essere davvero strano, eppure i numeri sono lì a dimostrare quanto l’imponderabilità sia documentata da numeri e statistiche. Tra i tanti casi, l’ultimo della lista è quello che riguarda la trasformazione di Moise Kean, che nel passaggio dalla Juventus alla Fiorentina è diventato letteralmente e senza mezzi termini un altro giocatore.

Kean-Fiorentina, feeling immediato

Diciannove presenze e zero – 0 – gol nell’ultima stagione in bianconero, 14 gol nelle due precedenti dopo il rientro dall’Everton (dove era andato praticamente in vacanza, seppure Liverpool non sia esattamente nota per il clima mite). Va fatto un applauso alla Fiorentina, che ha creduto nelle qualità di un giocatore apparso spento: in bianconero non ha mai trovato continuità di presenze, e questo evidentemente ha inciso sulla sua autostima. Dote che invece ha pienamente ritrovato in maglia viola, come recitano i numeri della stagione.

La metamorfosi di Moise Kean

Sedici gol in 27 presenze in campionato, 1 gol in Coppa Italia, quattro in Conference, tre con la maglia della Nazionale, di cui due contro la Germania: ed in generale, un giocatore in grado di fare reparto da solo, sempre presente nella partita, trascinatore dei compagni. Maturo, forte, determinato: come mai prima d’ora. I rimpianti in casa bianconera aumentano, dopo quelli per Hujisen e Fagioli, dato che la cessione alla Fiorentina ha fruttato “solo” 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Kean, il Barcellona ci pensa

Oggi la situazione è totalmente cambiata: il club viola ha posto su di lui una clausola rescissoria da 52 milioni, valida dall’1 al 15 luglio, ma in estate molti club importanti busseranno alla porta di Commisso. Dalla Premier alla Liga, le antenne di mezza Europa si sono drizzate, in particolare quelle del Barcellona, che deve trovare un erede di Lewandowski. La Fiorentina farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità per tenerlo in viola, ma in caso di offerte importanti, il club viola si siederà al tavolo delle trattative.

La Fiorentina non vuole cedere Kean

Anche perché una delle “armi” a disposizione di un eventuale nuovo acquirente può essere quella dell’ingaggio: Kean percepisce attualmente 2,2 milioni, e se la Fiorentina vorrà tenerlo, dovrà ipoteticamente ritoccare al rialzo la cifra. Perché i grandi club europei che vogliono l’attaccante italiano, partiranno da una base d’asta molto più elevata.