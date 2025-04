Fiorentina: da Commisso bordata al Napoli e a De Laurentiis su Comuzzo, poi spiega strategia su Fagioli e Kean

Il presidente torna sul no alla cessione del difensore a gennaio attaccando il collega. E annuncia di voler trattenere i due ex Juventus

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gli assi della Fiorentina non sono in vendita. Rocco Commisso lo ribadisce in un’intervista a Sky Sport nella quale afferma di voler trattenere Moise Kean e Nicolò Fagioli, ma che utilizza anche per lanciare una frecciata contro Aurelio De Laurentiis e il Napoli, ricordando il no alla cessione a gennaio di Pietro Comuzzo.

Commisso e una grande Fiorentina

Rocco Commisso vuole costruire una Fiorentina sempre più competitiva, in grado nei prossimi anni di lottare anche per i massimi traguardi. Per il presidente, il percorso dei viola non può che passare dal trattenere i migliori giocatori oggi in organico: dell’argomento Commisso ha parlato a Sky Sport, lanciando anche una frecciata ad Aurelio De Laurentiis e al Napoli sulla mancata cessione di Pietro Comuzzo.

La Fiorentina e il no al Napoli per Comuzzo

La storia legata al difensore è ormai nota: il Napoli voleva fortemente il 19enne esploso in questa stagione ed è arrivato a offrire circa 35 milioni di euro per il suo cartellino nello scorso mercato di gennaio. La Fiorentina pareva convinta – c’era l’accordo tra il d.s. del Napoli Giovanni Manna e quello viola Daniele Pradè – poi è arrivato Commisso a stoppare tutto. Con quel no, il presidente della Fiorentina spiega di aver voluto dare un segnale. “Non siamo tra le prime tre squadre del campionato, ma quello che abbiamo lo difendiamo”, le sue parole a Sky Sport.

La frecciata di Commisso al Napoli e a De Laurentiis

Proseguendo l’intervista, Commisso spara una bordata contro il Napoli e De Laurentiis: il numero uno della Fiorentina non cita esplicitamente il collega, ma parlando di Comuzzo è chiaro che si riferisca a lui. “Non ho bisogno di nessuno che arrivi qui e mi dica di essere più importante e che quindi può prendere da noi chi vuole. E poi vorrei ricordare una cosa: chi è andato via è stato ceduto a molto. Penso a Vlahovic e Chiesa. O Nico Gonzalez”. Tutti, tra l’altro, finito alla Juventus, tra le proteste dei tifosi viola.

Commisso sulla permanenza di Kean e Fagioli

Dalla Juventus, però, la Fiorentina ha anche preso due giocatori che stanno facendo la differenza in questa stagione: Moise Kean e Nicolò Fagioli. I viola detengono il cartellino del primo, che però può liberarsi grazie alla clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto. Fagioli, invece, è arrivato in prestito (per 2,5 milioni di euro), ma con l’obbligo di riscatto a 13,5 milioni. Commisso sa che i due talenti saranno al centro del mercato estivo, ma non intende privarsene. “L’intenzione è quella di tenere De Gea e Fagioli, non voglio dire di più. Vediamo se anche loro vorranno restare, così possiamo cominciare il prossimo anno con una squadra ancora più forte. La clausola di Kean? Se qualcuno farà un’offerta allora valuteremo ma io cercherò di tenerlo alla Fiorentina”.