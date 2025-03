Fiorentina, Kean dal video “sfottò” all’esplosione: le parole di Commisso e l’attacco a Giuntoli. Cosa succederà in estate

L’attaccante della formazione viola e dell’Italia di Spalletti continua a stupire tutti: contro l’Atalanta una prestazione super e in estate potrebbe diventare uomo mercato

Moise Kean entra nella storia della Fiorentina, fa sorridere i tifosi viola ma anche quelli della nazionale di Spalletti. Ma l’attaccante che contro l’Atalanta che ha segnato il gol numero 16 in questa stagione in serie A (il 21esimo in stagione, ndr) fa anche arrabbiare i tifosi della Juventus ed è ora pronto a diventare uomo mercato nella prossima estate.

Il video delle polemiche

L’inizio dell’avventura di Moise Kean con la maglia della Fiorentina è accompagnato dalla prima polemica. Nel giorno della presentazione con il club viola, il giocatore è protagonista di un video che diventa virale che lo riprende mentre non riesce a colpire un enorme bersaglio con il pallone. Da pochi giorni a Firenze e protagonista di un affare di mercato molto discusso, sul giocatore piovano una serie di critiche e di sfottò. Al punto che serve un intervento della Fiorentina per chiarire che in realtà il giocatore sbaglia apposto per far vincere i bambini con cui sta giocando. E a poco meno di un anno sui social si direbbe che quel video, ma soprattutto gli sfottò che ne sono seguiti sono invecchiati malissimo.

L’attacco di Sandro Sabatini

Su Kean e sulla gestione dell’attaccante da parte della Juventus arriva anche il commento del giornalista Sandro Sabatini: “Questo Kean è addirittura meglio di Osimhen. E’ un giocatore che possiede le caratteristiche perfette per essere un attaccante capace di fare reparto da solo sia fisicamente che tecnicamente. Qualche tempo fa ho fatto una battuta dicendo che Giuntoli è il miglior direttore sportivo della Fiorentina, e ora sembra una realtà. Ha praticamente regalato Kean e Fagioli. Se pensiamo che entrambi sono costati meno di Nico Gonzalez qualcosa non torna”.

Le parole di Commisso

La vittoria contro l’Atalanta galvanizza anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “Quattro partite fa ho voluto parlare con i ragazzi dall’America e hanno vinto. Sono contento di questo. Palladino l’ho difeso e continuerò a farlo. Kean? Ci sono pochi essere umani come lui, ha fatto una grandissima partita”.

Kean show contro l’Atalanta

Il mercato per Moise

Poco meno di un anno fa, Moise Kean decide di lasciare la Juventus e continuare la sua avventura con la Fiorentina. Il club viola lo paga 13 milioni di euro, una cifra che in quel momento viene definita altissima da tanti operatori di mercato anche perché l’attaccante veniva da una stagione con lo zero nella casella dei gol segnati. La Fiorentina inserisce una clausola di 52 milioni, un numero che lo scorso anno sembrava quasi folle e che ora rischia invece di rappresentare un affare per molti.

A 25 anni il ragazzo di Vercelli sembra aver concluso la sua fase di apprendistato e di essere entrato in quella della maturità. E’ ancora molto giovane e la clausola sembra quasi bassa per un attaccante del suo valore. Ovvio che nella prossima finestra di mercato saranno tante le squadre che si informeranno sulla sua situazione con la Premier come sempre in prima fila, ma anche in Italia potrebbe avere pretendenti importanti. E nel corso delle ultime settimane si è parlato anche del Napoli. La Fiorentina e lo stesso giocatore dovranno decidere in fretta quel strada intraprendere.