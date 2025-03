Fiorentina-Atalanta 1-0 pagelle: Kean cancella sogno scudetto Dea, Retegui furioso con Gasperini

Top e flop: Kean è il migliore con il gol vittoria. Bene anche Fagioli, Gudmundsson e Pongracic. Alla Dea non basta Carnesecchi, bocciato Hien

Continua la festa Viola al Franchi. Dopo il roboante 3-0 inflitto alla Juventus, esattamente 15 giorni fa, questa volta basta una sola rete alla Fiorentina per stendere in casa anche l’Atalanta sempre più ammazzagrandi. Si spegne completamente la Dea (al primo ko esterno dopo 7 mesi, dal 30 agosto), nonostante un discreto primo tempo, dopo l’erroraccio di Hien che, in fase di impostazione, si fa rubare palla – da ultimo uomo a centrocampo – da Kean che segna a 30 secondi dalla fine del primo tempo. L’attaccante viola vince un rimpallo con il difensore avversario, si lancia come una furia in velocità verso la porta e batte Carnesecchi in uscita.

Nel secondo tempo non bastano gli accorgimenti tattici di Gasperini – in tribuna per squalifica – a sovvertire le sorti del match: cambia tutto l’attacco ma fa infuriare Retegui. L’attaccante oriundo, tornato in campo dopo l’infortunio, esce arrabbiato al 55′ e in panchina genera tensione e rabbia. Si ferma la corsa scudetto per la Dea, che resta al terzo posto a quota 58 punti. La squadra di Palladino, invece, mantiene il risultato saldo fino alla fine e può sognare la rincorsa verso un posto in Champions con 51 punti.

Fiorentina-Atalanta, la chiave tattica

Nella Fiorentina, in campo con il 3-5-2, viene confermato il tandem d’attacco Gudmundsson-Kean. Nel terzetto difensivo, davanti a De Gea, giocano Pongracic, Mari e Ranieri. Partono dalla panchina i rientranti dagli infortuni Adli e Folorunsho.

Nell’Atalanta, schierata con il 3-4-1-2, torna Retegui che parte da titolare, con lui Lookman in avanti e De Ketelaere alle spalle. In mezzo al campo spazio per Pasalic con al suo fianco De Roon, ai lati Bellanova e Zappacosta.

La Dea, in fase offensiva, porta cinque uomini ad attaccare l’area di rigore cercando di andare in vantaggio nei duelli individuali e nelle marcature preventive sugli uomini della difesa Viola.

La squadra di Palladino, invece, resta compatta dietro tra le linee e si allunga solo in fase di contropiede con palla lunga a pedalare per Dodò e Kean che conquistano metri importanti in avanti.

Fiorentina-Atalanta, curiosità: cori contro Gasperini dal Franchi

Clima acceso al Franchi. Nel corso di Fiorentina-Atalanta, infatti, non sono mancati i consueti cori nei confronti di Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea oggi squalificato, pizzicato come al solito dai tifosi viola al momento dell’inquadratura da parte delle telecamere. L’astio tra l’allenatore bergamasco e il pubblico fiorentino va infatti avanti da anni.

I top e flop della Fiorentina

Kean 7.5. A 30 secondi dall'intervallo porta in vantaggio la Viola: con un recupero palla a 50 metri dalla porta, corre in profondità e, lanciato verso la rete, batte Carnesecchi in uscita con un tiro in diagonale -rasoterra – sul secondo palo. Resta una furia anche nel secondo tempo.

Pongracic 6. Efficace nelle letture e chiusure difensive: al 33′ salva su un traversone di Bellanova diretto in area verso Lookman.

Fagioli 6. Prestazione efficace ma non brillante, segue la manovra offensiva ma non trova la via del gol.

Gudmundsson 6. Efficace in fase di costruzione di gioco, pulisce molti palloni sporchi ed è sempre nel vivo della manovra offensiva.

Ranieri 5.5. Si divora un'occasione al 71′ per raddoppiare: servito in profondità da Beltran, calcia troppo debolmente il pallone con il sinistro tentando un tiro sul secondo palo, trova la pronta respinta di Carnesecchi in uscita.

I top e flop dell’Atalanta

Lookman 6. Nel primo tempo si rende pericoloso in avanti, cala di intensità ad inizio secondo tempo e viene bocciato da Gasperini che inserisce Maldini dal 55′.

Pasalic 6. Si accende nel secondo tempo: prova ad impensierire la Viola con giocate e conclusioni dall'interno dell'area, ma non trova la rete.

De Ketelaere 6. Va vicino all'1-1 con un tiro di sinistro – da posizione defilata – dall'interno dell'area al 64′; esce subito dopo (al suo posto Brescianini).

Carnesecchi 6. Salva ripetutamente la Dea nel secondo tempo con varie parate fondamentali.

Retegui 5. Torna in campo a sorpresa dopo l'infortunio, si indiavola al 55′ quando viene sostituito dal vice di Gasperini. Prestazione poco brillante.

Hien 4.5. Gravissimo errore a centrocampo in fase di impostazione: si fa rubare palla da Kean che scatta verso la porta e realizza la rete del vantaggio viola a 30 secondi dalla fine del primo tempo.

