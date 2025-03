Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

90'+6' Fine partita: FIORENTINA - ATALANTA 1-0.16:57

90'+3' Cartellino giallo per Kolasinac per proteste.16:55

90'+3' La Fiorentina prova a tenere il pallone lontano dalla propria are a in questi ultimi minuti.16:54

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:52

88' Chiude in avanti l'Atalanta, la Fiorentina prova a rendersi pericolosa con le ripartenze.16:50

86' Cartellino giallo per Samardzic che ferma una ripartenza.16:47

84' Richardson prende il posto di Fagioli.16:46

84' Dentro Comuzzo per Dodo.16:46

84' Finisce la partita di Kean, al suo posto entra Zaniolo.16:45

82' Cuadrado riceve al limite, conclusione con il destro, palla alta sopra la traversa.16:44

77' Cartellino giallo per Hien, fallo su Kean.16:39

75' Ruggeri prende il posto di Pasalic.16:38

72' RANIERI! Beltran imbuca per Ranieri che a tu per tu con Carnesecchi non riesce ad angolarla e gli calcia addosso, il portiere molto attento anche sul secondo intervento.16:37

71' Sostituzione nella Fiorentina, entra Folorunsho per Parisi.16:32

67' Cambio anche nella Fiorentina, esce Gudmundsson per Beltran.16:28

65' Nell'Atalanta esce De Ketelaere, entra Brescianini.16:27

65' DE KETELAERE! Pasalic d'esterno per il belga che controlla in area e calcia a fil di palo.16:27

62' Ripartenza di Dodo che arriva al limite e serve Kean, l'attaccante controlla se la mette sul destro e calcia di potenza. Palla alta sopra la traversa.16:24

60' Ancora Kean che riesce ad anticipare al limite Djimsiti, l'intervento provvidenziale di Carnesecchi salva la porta dell'Atalanta.16:21

55' Dentro Maldini per Lookman.16:16

55' Doppio cambio nell'Atalanta, entra Samardzic per Retegui.16:16

51' FAGIOLI! Conclusione insidiosa dal limite, Carnesecchi si stende e smanaccia a lato.16:13

49' Mandragora inventa per Gudmundsson che controlla e dal limite prova il tocco morbido, ma manda alta sopra la traversa.16:11

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - ATALANTA. Si riparte senza sostituzioni.16:07

Partita molto equilibrata e che si sblocca solo nel finale grazie a Kean che ruba un pallone a metà campo e si invola verso la porta battendo Carnesecchi. Le due squadre giocano a ritmi alti ma, ad eccezione del gol, mancano le conclusioni a rete15:51

45'+1' Fine primo tempo: FIORENTINA - ATALANTA 1-0.15:48

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:47

45' GOL! FIORENTINA - Atalanta 1-0! Rete di Kean. Sul gong del primo tempo passa la Fiorentina, Kean strappa un pallone a Hien a metà campo e parte in velocità, sono davanti a Carnesecchi lo batte con un tocco morbido.



41' Ci avviamo al termine della prima frazione di gioco, ritmi alti ma nessuna conclusione a rete.15:42

37' La Fiorentina prova a rompere il muro difensivo dell'Atalanta con giocate sulla trequarti, ma non riesce ad arrivare al tiro.15:39

32' Punizione da posizione defilata per la Fiorentina, Mandragora crossa basso sul primo palo, allontana la difesa dell'Atalanta.15:33

28' Continua ad esserci un buon ritmo su entrambi i lati, ma latitano le conclusioni a rete.15:29

23' Negli ultimi minuti l'Atalanta sta provando ad alzare il ritmo, ma la Fiorentina è molto ordinata.15:24

18' Zappacosta entra in area e mette in mezzo, Lookman prova ad anticipare tutti ma Comuzzo riesce a deviarla in angolo.15:19

14' Si addormenta De Roon sulla trequarti, ne approfitta Kean che conclude dalla distanza. Palla sul fondo.15:15

11' C'è un buon ritmo su entrambi i lati, ma le due squadra si stanno ancora studiando.15:12

8' Parte in progressione Kean che arriva al limite, ma si infrange contro il muro difensivo bergamasco.15:09

3' Kean a terra in area per una spinta di Zappacosta, Doveri lascia proseguire.15:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - ATALANTA. Arbitra Doveri.15:00

Nella Fiorentina confermato il tandem d'attacco Gudmundsson, Kean. Nel terzetto difensivo davanti a De Gea, giocano Pongracic, Mari e Ranieri. Problemi nella rifinitura per Gosens, gioca Parisi. Nell'Atalanta sciolto il dubbio Retegui che parte titolare, con lui Lookman e De Ketelaere. In mezzo al campo spazio per Pasalic con al suo fianco De Roon, ai lati Bellanova e Zappacosta. Ederson squalificato.15:01

Formazione ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta - De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Del Lungo, Maldini.14:26

Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Pongracic, Mari, Ranieri - Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi - Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho.14:25

Prima della sosta la Fiorentina ha liquidato la Juventus per 3-0, l'Atalanta è caduta contro l'Inter per 2-0. Gli ultimi precedenti sono terminati con molte reti e con una vittoria per parte, per 3-2.12:53

Punti pesanti in palio al Franchi, la Fiorentina vuole riavvicinare la quarta piazza, valevole un posto in Champions League, l'Atalanta continuare a coltivare il sogno Scudetto.12:45

