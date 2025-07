Tour de France 2025, la tappa di domani: Valenciennes - Dunkerque. L'incognita dei ventagli

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 3.a tappa del Tour de France 2025: Valenciennes - Dunkerque

La terza tappa del Tour de France 2025 è la Valenciennes – Dunkerque, in programma lunedì 7 luglio. La lunghezza è di 178,3 km, con un dislivello di 800 m. In questa giornata i corridori affronteranno una frazione adatta agli sprinter, anche se sull’arrivo in volata si adombra per le squadre – e per i trenini dei velocisti – l’incognita del rischio vento e dei possibili ventagli in questa tappa piatta (escludendo il dentello del Mont Cassel)

Percorso della terza tappa: Valenciennes – Dunkerque

Fonte: Tour de France

Siamo ancora nell’Alta Francia, con partenza da Valenciennes, cittadina con un passato importante nell’industria mineraria e non molto distante dal confine belga. Confine che sfiora questa frazione che prosegue in direzione nord-ovest, attraversando le Fiandre francesi in territori di inusitata bellezza ed eleganza verso la costa, con traguardo a Dunquerke.

L’arrivo di tappa è una importante località portuale del dipartimento del Nord, nota per il suo carnevale con la sfilata dei “géants”, ovvero dei pupazzoni giganti che fanno parte dello spettacolo assieme alle bande musicali e al lancio delle aringhe dal balcone del palazzo del Municipio, e per la battaglia che qui si svolse nel 1940 quando le truppe francesi e britanniche dovettero ripiegare rispetto all’offensiva tedesca (e da cui Christopher Nolan trasse Dunkirk, film del 2017 con tre linee narrative che sviluppano quell’episodio all’inizio della Seconda Guerra Mondiale).

Altimetria della terza tappa

Fonte: Tour de France

Tappa prevalentemente piatta, eccezion fatta per lo strappetto di Cassel superati 14o km dalla partenza. Nulla che possa scombinare i piani dei velocisti, a differenza dell’incognita del vento che spira nelle campagne e in prossimità dell’avvicinamento della costa, e che potrebbe costringere il peloton a disporsi con i ventagli e a rompersi. Sia come sia, gli ultimi chilometri sono ugualmente piatti, e quindi i margini di manovra per una volata, che sia di gruppo o piuttosto a ranghi ristretti, ci sono tutti.

Cronoprogramma della terza tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della terza tappa è fissata per le 13:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:15. Ad una andatura media di 44 km/h i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Isbergues per le 16:06. Lo strappo di Mont Cassel, sempre con questa andatura, si raggiungerà per le 16:46. Arrivo previsto per le 17:18.

Salite della terza tappa

L’unica asperità di giornata è la salitella della Côte de Cassel, lunga 2,3 chilometri e con una pendenza media del 3,8%.

Dove vedere la terza tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.