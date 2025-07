Fiorentina, Pioli svela futuro di Kean, l'aneddoto su Dzeko e il perché del no all'Italia

Pioli riabbraccia Firenze da neo tecnico: la presentazione ufficiale in conferenza, i nuovi obiettivi del club e le sfide a Conte e Allegri

Alla Fiorentina c’era già stato da calciatore per più di sei anni. Poi da allenatore dal 2017 al 2019 (periodo in cui ci fu la tragedia di Astori) ed ora il ritorno in pompa magna: Stefano Pioli, accompagnato dal direttore generale Alessandro Ferrari, riabbraccia la Viola e svela già i primi obiettivi stagionali dopo i mancati successi del club in Europa. Il look è quello di sempre, niente giacca e niente cravatta alla presentazione ufficiale in conferenza stampa: il neo tecnico della Fiorentina sceglie una polo scura e senza fronzoli – ma con tono piuttosto pacato – affronta le questioni più spinose per lanciare la sfida alle big (in particolare a Conte ed Allegri che nomina direttamente) e tornare in auge dopo il brusco addio in rossonero e la parentesi non brillante in Arabia Saudita.

Pioli si presenta alla Viola

Queste le parole del nuovo allenatore della Fiorentina: “Le esperienze che ho fatto fino ad oggi mi hanno portato ad essere nel momento più alto della mia carriera. So che qui ci sono tante aspettative ma ho già ottime sensazioni perché ho trovato tanto spessore umano, oltre che ad un centro sportivo tra i più belli che abbia mai visto. Mi sento pronto per fare un grandissimo lavoro. Mi è bastata una videochiamata con il direttore Ferrari per stabilire il tutto”.

Il tecnico ha poi parlato del suo addio all’Arabia Saudita: “È stata un’esperienza e come tutte le cose ci sono state positive e negative. Ho conosciuto una nuova cultura che mi ha reso ancor più elastico. Ma ho sentito dentro di me la volontà di inseguire sfide più che hanno più pressione ma che possono darmi più soddisfazione. In Arabia il campionato è seguitissimo, lì tutti mi conoscevano ma volevo rientrare in Italia.”

Pioli spiega perché ha rinunciato alla Nazionale

Pioli ha poi spiegato la scelta di tornare a Firenze: “Firenze la sento dentro e alla prima chiamata ho sentito una sensazione particolare. A questa piazza sono legatissimo e sapevo che era la cosa giusta da fare. Vivo molto delle mie emozioni e non ho avuto dubbi sulla scelta. Il modo di giocare? Io voglio più giocatori possibili di qualità, poi chiaro che essa non basta, ma nella mia testa c’è quella di mettere una squadra con giocatori di qualità, che abbiamo. Dopo le amichevoli in Inghilterra avrò idee più chiare ma ho visto già grandi cose”.

Aggiunge poi Pioli sul no all’Italia: “Ho preferito la chiamata di Firenze. Quest’anno in campionato ci sono quasi tutti allenatori top e pensavo di dovessi esserci anche io. Non mi sono mai sentito così preparato”.

Pioli svela il futuro di Kean

Tra gli attaccanti più ricercati sul calciomercato c’è Moise Kean, il bomber della Viola ha rifiutato l’Arabia Saudita ma non sembra ancora del tutto convinto di restare a Firenze. Svela Pioli: “Con Moise ho parlato in questo periodo ma non so se ho inciso sulla scelta di restare. Lui è molto grato a Firenze. In questi giorni l’ho visto sereno e voglioso di lavorare. È un giocatore molto forte”.

Il tecnico della Viola ha poi già un’idea sui ragazzi che avrà a disposizione: “L’importante è iniziare a lavorare, i giocatori li ho visti ma vanno conosciuti a livello personale. Poi è importante dare uno stile di gioco, ai ragazzi ho promesso che avremo uno stile chiaro. Non so ancora cosa manca ma ho già visto ragazzi bravi. L’obiettivo è alzare il livello e puntare al massimo. La Fiorentina da quest’anno lancia il guanto di sfida a tutte le big e a tutti i tecnici di valore”.

L’aneddoto di mercato su Dzeko svelato da Pioli

Alla domanda di un giornalista su Dzeko se possa avere l’impatto avuto da Ibrahimovic al Milan, si è infiammato Pioli che ha svelato un simpatico aneddoto di mercato: “A fine anno, quando ero al Milan, non c’era ancora la possibilità che Zlatan rimanesse e io chiesi proprio Dzeko. È un giocatore di grande valore e che alza il livello della squadra”.

Pioli spiega poi come utilizzerà tatticamente Gudmundsson: “Non dobbiamo focalizzarci su un ruolo o una posizione. Lui è un giocatore di qualità, di grande intelligenza e che ama determinare. Lui è uno che dà tante soluzioni in attacco e conto molto su di lui. Fazzini ha caratteristiche simili. L’importante è avere giocatori di qualità, di gamba e che siano imprevedibili. Secondo me l’imprevedibilità è la base per battere gli avversari”.

Coppa e Champions: obiettivi per la Viola

Pioli, inoltre, ha anche chiarito e svelato quali saranno i prossimi obiettivi della Viola: “In questi tre anni vogliamo provare ad alzare un trofeo e andare in Champions. Anche la lunghezza del mio contratto va in quella direzione. Certo non è facile ma noi dobbiamo provare a fare meglio degli avversari. Qui abbiamo tutto per lavorare bene: la città non vede l’ora di sostenere i ragazzi. Ho voglia di sfide, altrimenti avrei fatto scelte più comode. In Serie A ci sono i migliori allenatori possibili: oltre Conte, Allegri e tanti altri ci voglio essere anche io!”

Pioli ha scelto il capitano della Fiorentina e ricorda Astori

Nei ricordi profondi di Stefano Pioli ci sarà sempre il compianto Davide Astori, ex capitano della Viola. Il neo tecnico della Fiorentina racconta i suoi ricordi con Davide Pioli e svela chi sarà il nuovo leader del gruppo: “Ho parlato con Ranieri e sarà lui il capitano. Gli ho chiesto se si sente di avere un peso così importante da reggere perché il mio capitano aveva un livello molto alto (Astori, ndr). L’ho visto molto motivato e sarà un ottimo capitano”.

Aggiunge poi Pioli su Astori: “Anche se la struttura è cambiata moltissimo, il ricordo di Astori è ovunque e sarà difficile dimenticare i luoghi in cui sono stato con lui qui”.

