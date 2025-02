Napoli, Manna vuota il sacco sul mercato flop: il 'ricatto' di Kvara, la verità su Danilo, Comuzzo e Garnacho

Il ds azzurro rivela tutte le mosse di gennaio, le ragioni per cui è stato ceduto Kvara e perché non è stato preso un sostituto all'altezza

“Ci vogliamo mettere la faccia per spiegare cosa è successo nell’ultimo mese”. Esordisce così il ds del Napoli Giovanni Manna nella conferenza stampa indetta per far luce sul mercato flop di gennaio. L’ex dirigente della Juventus esce allo scoperto e svela tutto sulla cessione di Kvara e i mancati arrivi dei vari Danilo, Comuzzo, Garnacho e Adeyemi.

Napoli, parla Manna: la verità sull’addio di Kvara

“Ringraziamo Kvara per ciò che ha fatto per il Napoli e la città. Abbiamo provato a sanare una situazione un po’ complicata a luglio, poi a novembre e dicembre, ma stiamo stati costretti a cederlo in questa sessione perché ci siamo ritrovati non dico ricattati, ma quasi. Ed è stato doveroso fare questa operazione” dichiara Manna.

Che poi precisa: “La sua cessione non è stata effettuata per sanare il bilancio. Abbiamo trattato un rinnovo importante fino a 20 giorni prima, poi la volontà del calciatore ci ha portato a fare una cosa diversa”. La ricerca del sostituto si è rivelata infruttuosa. “Abbiamo provato a lavorare sul mercato per sostituirlo in modo adeguato, ma non siamo riusciti a concretizzare delle trattative che avevamo, perché i parametri a gennaio sono diversi, perché è difficile che alcuni giocatori forti si spostino a gennaio e perché il club ha e avrà dei parametri salariali”.

Questione rinnovi: Olivera, Meret e Anguissa

Altro tema caldo è quello dei rinnovi. Il ds azzurro fa il punto: “Quello di Olivera è pressoché fatto, siamo tranquilli e contenti: ha voluto fortemente rinnovare. E stiamo rinnovando anche Meret: non siamo lontani. Ci siamo visti e dati appuntamenti a chiusura di mercato, visto che non c’era necessità di farlo in tempi immediati. Ci rivedremo nelle prossime settimane”.

Infine, Anguissa: “Ha un contratto che prevede due anni di opzione. Abbiamo parlato anche con loro per fare un contratto nuovo e renderlo più tranquillo. Ci aggiorneremo nei prossimi mesi, non abbiamo l’incombenza del termine contrattuale. Ci siamo portati avanti”.

Niente difensore: perché sono saltati Danilo e Comuzzo

Per Danilo era praticamente fatta. “Avevamo un accordo, tutto era stato definito. Quando dico tutto, è tutto. Ci aspettavamo arrivasse nei giorni successivi all’accordo, poi ha fatto una scelta professionale e di vita diversa. Purtroppo è andata così: è un ragazzo che in termini di esperienza avrebbe potuto dare un contributo importante” continua Manna.

Saltato Danilo, è scattato l’assalto a Comuzzo. “Avevamo pensato di fare un investimento sul futuro, lo riteniamo un calciatore di grande prospettiva. E ci avrebbe permesso di mandare a giocare Rafa Marin, tenendo così fede a una promessa fatta al giocatore. Per Comuzzo abbiamo presentato un’offerta scritta, vera, reale. Quando abbiamo capito che non c’era la possibilità di negoziare, ci eravamo già spinti oltre il valore del calciatore e quindi non siamo riusciti a portarlo a termine”.

Garnacho, Adeyemi, Saint-Maximin e il ripiego Okafor

Garnacho è stato l’obiettivo numero uno del mercato di gennaio. “Abbiamo presentato un’offerta molto importante allo United, ci eravamo avvicinati alle loro richieste. Ma il calciatore per lasciare la Premier a gennaio voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo e non vogliamo fare. E non trovo neanche corretto”. Di Adeyemi dice: “Avevamo una bozza di accordo col Dortmund. Sono stato lì, ho parlato col calciatore, non era sicuro, non è voluto venire adesso. Non abbiamo voluto insistere, perché tutti i calciatori che sono arrivati da quando sono qui hanno voluto fortemente venire a Napoli. Io non devo convincere nessuno”.

Saint-Maximin è invece sfumato per “le pretese del club saudita che né noi né il Fenerbahce potevamo accontentare. L’unico rammarico è che forse potevamo andare prima su profili così, anziché inseguire giocatori forti che ci hanno rallentato. Okafor? Non è vero che non ha passato le visite con il Lipsia. Ma è un po’ indietro, soprattutto per i nostri parametri. Ha bisogno di un po’ di tempo per rientrare in condizione”. Infine, una promessa: “I soldi della cessione di Kvara contiamo di investirli in estate per rinforzare e completare la rosa”.