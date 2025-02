Napoli, intrigo per Comuzzo: il no della Fiorentina influenzato dalla Juventus

Il tramonto della trattativa per il difensore sarebbe stato causato da una proposta di scambio di Giuntoli ai Viola, interessati a Fagioli

Dietro il no della Fiorentina al Napoli per Pietro Comuzzo ci sarebbe la Juventus: Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto un’opzione sul difensore in vista del mercato estivo in cambio del prestito ai viola con diritto di riscatto per Nicolò Fagioli.

Napoli, sfumata la trattativa per Comuzzo

Al Napoli non è bastata un’offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus per convincere la Fiorentina a cedere Pietro Comuzzo, 19enne difensore che avrebbe costituito più di un semplice colpo prospettico per la società di Aurelio De Laurentiis: Conte aveva chiesto rinforzi in difesa per puntare allo scudetto e il giovane centrale viola era stato identificato come l’acquisto ideale per il mercato di gennaio. La trattativa è ormai tramontata, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha voluto infatti abbassare la richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del difensore. O almeno questa è la ricostruzione fatta dalle principali testate che seguono il calciomercato.

Napoli, la Juventus dietro al no della Fiorentina per Comuzzo

Per Luca Momblano, giornalista di Juventibus, il no della Fiorentina al Napoli per Comuzzo avrebbe però un’altra ragione. Dietro il rifiuto di Commisso, infatti, ci sarebbe la Juventus, o meglio Cristiano Giuntoli, che avrebbe presentato alla Viola una controproposta per un affare da concludere a giugno.

“La Juventus ha chiesto alla Fiorentina un preaccordo per Comuzzo per l’estate – ha scritto Momblano su X – , condizione per accettare un prestito con diritto per Fagioli a gennaio. I problemi riscontrati dal Napoli per Comuzzo sono dovuti ad un intervento della Juve”.

Juventus, Comuzzo come Chiesa e Vlahovic?

Secondo questa ricostruzione, anche spingendosi a 40 milioni, dunque, il Napoli non avrebbe avuto possibilità di arrivare a Comuzzo. La Fiorentina infatti sta provando a battere il Marsiglia nella corsa a Fagioli e dunque la carta dell’opzione sul difensore da concedere alla Juventus potrebbe risultare un’arma decisiva nella contesa con il club francese per il centrocampista bianconero.

Se Fagioli dovesse finire in viola, dunque, Comuzzo potrebbe diventare il terzo affare da decine di milioni di euro tra Juventus e Fiorentina dopo le cessioni in bianconero di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.