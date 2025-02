Diretta live calciomercato ultimo giorno lunedì 3 febbraio 2025: tentativo estremo per Joao Felix del Milan, Juve-Kelly

Giornata intensa per la Juventus che ufficializzerà il suo ultimo colpo di mercato: nella serata di ieri a Torino è sbarcato Kelly, visite mediche e firma per lui. Accordo con il Newcastle sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni più alcuni bonus. In uscita Fagioli, a un passo dal Marsiglia, nella trattativa si è inserita però la Fiorentina che sarebbe disposta all’acquisto o il prestito con riscatto.