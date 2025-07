Juventus, Szczesny: ancora veleno sui bianconeri dall’ex portiere: che bordata

Nell'elencare le doti del calcio blaugrana, il portiere bastona la Juve. Sorprendente, poi, il nome del compagno più forte con cui ha giocato

Wojciech Szczesny ha scoperto il calcio vero a Barcellona. Il portierone polacco sta vivendo una nuova vita in blaugrana, dopo l’avventura terminata decisamente male con la Juventus. A proposito di bianconero, il 35enne di Varsavia ci è andato giù pesante con la sua vecchia squadra spiegando la differenza con il club attuale. Parole che certamente non faranno piacere ai suoi ex tifosi.

La Juve e gli ex: quando il saluto è al veleno

La Juventus ha bisogno di ritrovare potere dentro e fuori dal campo. Che le cose in bianconero non vadano bene, lo dimostrano anche le parole degli ex che spesso e volentieri sono al veleno nei confronti di Madama. Da Danilo e il progetto fantasioso, si passa a Wojciech Szczesny che nell’esaltare la sua avventura al Barcellona sminuisce la precedente esperienza piemontese. Questione di filosofie calcistiche, agli antipodi secondo il numero 1 polacco.

Le differenze tra bianconeri e blaugrana

Pensare che Szczesny la scorsa estate aveva deciso di appendere i guantoni al chiodo. Soltanto l’infortunio di Ter Stegen gli ha fatto cambiare idea, con la repentina quanto convincente chiamata del Barcellona. Una proposta irrinunciabile per il polacco che a 35 anni ha pure scoperto un nuovo modo di giocare al calcio. E allora, fresco di rinnovo per un’altra stagione ancora, ha voluto raccontare le grandi differenze tra l’universo blaugrana e quello bianconero.

“Qui hai semplicemente tutti che vogliono la palla – spiega l’estremo difensore nel corso di un podcast polacco -. Alla Juventus ricevevo la palla sul piede sinistro, a cinque metri dal difensore, e lui si girava dall’altra parte, facendoti capire che voleva che la calciassi lunga. Qui al Barcellona tutti vengono verso di te: ‘Dammela, dammela!’. Pedri la voleva anche con sette avversari addosso, diceva: ‘Wojtek, Wojtek, Wojtek!‘”.

Il giocatore più impressionante? Pedri

Il calcio è semplice, spiega da sempre Max Allegri. Ma Szczesny lo ha scoperto tale solamente al Barcellona: “In questo sistema, con questi giocatori, non c’è bisogno di passaggi lunghi o palle tagliate attraverso il centro. Basta ricevere, passare, e loro se la cavano. È davvero così semplice…“. E allora, non vi sorprenderà anche se forse vi farà male il nome del giocatore che più lo ha impressionato nel corso della sua carriera: Pedri. Con buona pace di tutti i suoi compagni alla Juventus.