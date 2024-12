Calciomercato invernale 2025 Serie A, le date di inizio e chiusura della finestra di riparazione

Per questa stagione ufficialmente la sessione invernale è una finestra che si limita all'intervallo compreso tra il 2 gennaio e 3 febbraio 2025: i dettagli

Con il girone di andata che ha fornite le prime sentenze di questa stagione 2024/2025, si riaccendono gli interrogativi relativi alla bontà della campagna acquisti effettuata durante il periodo estivo alla vigilia della sessione invernale del calciomercato. Le aspettative devono misurarsi con le reali possibilità di investimento delle società, strette tra fair play finanziario, bilancio e vincoli di contratto.

Il campionato di Serie A, fino ad oggi, ci restituisce una classifica inimmaginabile con l’Atalanta in vetta con il Napoli a seguire, Inter e Fiorentina agganciate e, a distanza notevolissima, si collocano Juventus e Milan. Quali siano le migliorie da apportare sono evidenti, in alcuni casi, eppure in questa finestra di riparazione nulla è da ritenersi scontato. Ma quando si apre ufficialmente il calciomercato invernale? E quando si chiudono le trattative?

Calciomercato invernale 2025: quando inizia

Archiviato questo girone d’andata, si entra nel vivo di trattative, affari, rumors e possibili triangolazioni o innesti a partire dalla data stabilita di apertura ufficiale delle operazioni: il 2 gennaio 2025.

Quindi, questa è la data in cui si incomincia in via ufficiale, quel che accade o si sussurra prima di allora è propedeutico alle operazioni che verranno negoziate. Le squadre di Serie A, B e C avranno a disposizione solamente poche settimane per migliorare la propria rosa con acquisti e cessioni, così da prepararsi agli ultimi mesi di un campionato lungo e intenso che, tra l’altro, non prevede sosta natalizia.

Il massimo campionato, infatti, proseguirà durante il periodo tra Natale e l’Epifania che anche per quest’anno non conoscerà interruzione ad eccezione delle squadre impegnate in Arabia nella Supercoppa Italiana, vale a dire Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Ricordiamo che da questa data le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio.

Quando si conclude il calciomercato invernale 2025

La chiusura della sessione invernale, limitata a poche ma intense settimane di scambi, è fissata per il 3 febbraio 2025.

Si tratta, dunque, di poco più di quattro settimane utili soprattutto per chiudere quelle operazioni che sono già state impostate e che riguardano giocatori vincolati da contratti (per i parametri zero si può chiudere in qualsiasi momento) in essere.

Dopo la data e l’orario di chiusura delle operazioni per depositare i relativi contratti, non sarà più possibile, ad eccezione di quei giocatori svincolati o che risultassero senza contratto.

La finestra di riparazione a gennaio 2025

Rimane il fatto che per un numero esiguo di società che sono in una situazione complicata, le big della Serie A potrebbero ricorrere a questa sessione invernale di riparazione per apportare gli ultimi correttivi alla rosa. Juventus, ma anche Napoli o Milan potrebbero riservare ai propri tifosi delle novità.

Le società per circa 4 settimane dovranno risolvere gli inghippi scaturiti da difficoltà ambientali o problemi fisici e adeguare la rosa dopo la prima parte della stagione, che ha offerto spunti di riflessione sulle scelte estive e l’efettivo vantaggio relativo a acquisti e cessioni dei giocatori in rosa.