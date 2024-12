Supercoppa italiana al via: dove si gioca, format, orari e montepremi

Tutto quello che c'è da sapere sull'imminente evento di Riyad che vedrà impegnate Inter, Atalanta, Juventus e Milan nella final four

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Capodanno a Riyadh. Non è un cinepanettone di De Laurentiis, con qualche giorno di ritardo rispetto a Natale. In Arabia Saudita, come avvenne anche lo scorso anno, si giocherà la Supercoppa italiana con l’Inter chiamata a difendere il titolo conquistato già nella precedente edizione. I nerazzurri partiranno per primi verso la nuova destinazione, con Atalanta, Juventus e Milan chiamate a raggiungerli 24 ore dopo. Scopriamo insieme il programma dell’evento in scena dal 2 al 6 gennaio.

Il menù della Supercoppa: date e orari del torneo

Un tempo, neanche tanto lontano, la Supercoppa italiana era in gara secca. 90 minuti e via con la proclamazione del vincitore. Dallo scorso anno, però, si è deciso di cambiare seguendo il modello spagnolo che prevede un torneo a 4 squadre. A tal proposito in semifinale vedremo prima Inter-Atalanta, in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20, e poi Juventus-Milan che è in calendario venerdì 3 gennaio sempre alle ore 20. Chi vince va in finale e giocherà nel giorno della Befana, ovvero il 6 gennaio alle ore 20. Ricordiamo che nella formula della competizione non esistono i supplementari: in caso di parità ci sono direttamente i rigori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter-Atalanta, giovedì 2 gennaio ore 20:00

Juventus-Milan, venerdì 3 gennaio ore 20:00

Inter/Atalanta-Juventus/Milan, lunedì 6 gennaio ore 20:00

Supercoppa italiana: dove si gioca

Ad accogliere le quattro squadre italiane che si contenderanno il trofeo sarà Riyad in Arabia Saudita. La location scelta per l’evento è l’Al-Awwal Park, stadio che abitualmente accoglie l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli. La struttura è stata inaugurata nel 2015 ed ha una capienza di poco più di 26mila spettatori.

Supercoppa: il ricco montepremi a disposizione

E con questa sono 14 le volte in cui l’evento va in scena al di fuori dei confini nazionali. Inutile dirsi bugie: i soldi contano eccome in un calcio che è alla continua ricerca di rinnovamento pur di aumentare gli introiti e garantirsi nuove fette di mercato. La Lega Calcio Serie A riceverà ben 23 milioni per giocare la Supercoppa a Riad: di questi 16,2 vengono destinati ai club partecipanti. Questa somma verrà suddivisa a sua volta nella seguente maniera:

1,6 milioni di euro ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;

5 milioni di euro alla finalista sconfitta;

8 milioni di euro alla vincitrice.

Dove vedere la Supercoppa in TV e in streaming

Nessun problema per seguire l’evento in programma dal 2 al 6 gennaio. Le tre partite saranno visibili tutte in chiaro, con Mediaset che ne ha acquistato i diritti. A partire da Inter-Atalanta, dunque, sarà sufficiente collegarsi su Canale 5, al quinto canale del digitale terrestre o al numero 105 per chi usa il decoder Sky. La manifestazione è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. In quest’ultimo caso basta entrare nel sito o nell’app ufficiale e scegliere la specifica gara nella home.