Milan, Leao fermato da uno stiramento: Supercoppa in dubbio, le soluzioni per Fonseca

Lieve elongazione per l’attaccante portoghese che salterà la Roma ed è in dubbio per la semifinale a Riad contro la Juventus: il tecnico spera nel recupero di Pulisic

L’infortunio di Rafa Leao ha macchiato la vittoria del Milan a Verona e rischia ora di compromettere il cammino dei rossoneri in Supercoppa Italiana: il portoghese è vittima di un lieve stiramento che mette in dubbio la sua presenza nella semifinale di Riad del 3 gennaio contro la Juventus.

Milan, infortunio Leao: lieve stiramento per il portoghese

Non è un infortunio grave quello che ha colpito Rafa Leao nella partita vinta ieri dal Milan a Verona, ma rischia comunque di creare problemi seri ai rossoneri. Gli esami clinici effettuati oggi hanno evidenziato un lieve stiramento al flessore della coscia sinistra dell’attaccante portoghese, un problema che Leao dovrebbe risolvere in un paio di settimane, per poi tornare in piena forma nel 2025. Tra una settimana sono in programma nuovi esami.

Milan, Leao in dubbio per la Juventus in Supercoppa

Leao è dunque destinato a saltare di sicuro il match contro la Roma in programma il 29 dicembre al Meazza, ma il vero problema è che l’infortunio di ieri rischia di estromettere il portoghese dalla Supercoppa Italiana. Il Milan volerà a Riad nei primi giorni del 2025 per affrontare poi la Juventus in semifinale il 3 gennaio: in base a quanto rilevato dallo staff medico rossonero, non è certo che l’attaccante riesca a recuperare in tempo per una partita di enorme importanza per il Milan, ormai fuori dalla lotta scudetto.

Milan, le soluzioni per Fonseca senza Leao

Paulo Fonseca spera di recuperare in tempo Leao, non è impossibile che il portoghese riesca a farcela per la gara con la Juventus, ma di sicuro non sarebbe nelle migliori condizioni. Il sostituto naturale dell’ex Lille sarebbe Okafor, anch’egli fermo ai box ma che dovrebbe rientrare già domenica prossima contro la Roma, partita in cui Fonseca dovrebbe riuscire a rimettere in campo anche Pulisic: il dirottamento dello statunitense a sinistra è una delle soluzioni a disposizione dell’allenatore che altrimenti potrebbe optare per l’avanzamento di Theo Hernandez in attacco o lanciare dal 1’ il talento delle giovanili rossonere Liberali.

Milan, tifosi spazientiti dagli infortuni

Lo stop di Leao ha riportato il tema infortuni al centro del dibattito tra i tifosi del Milan. “Se devono ricontrollare fra una settimana vuol dire che sta fuori venti giorni… Peggio che con Pioli”, commenta pessimisticamente Rekoj. “Al Milan elongazione si traduce in un mese se tutto va bene”, rilancia Tito. “Un’elongazione non è granché ma Leao 10-12 giorni dovrà stare fermo. Per la Juventus non ce la fa”, scrive Christian. “I giocatori del Milan si fanno male spesso però”, scrive MilanGun.