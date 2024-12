Milan, Theo game over: ecco dove andrà a gennaio. Jimenez intoccabile per Fonseca

Il terzino francese ha ormai perso il posto, scavalcato dal giovane spagnolo. La soluzione è un addio che può consumarsi già a gennaio

Tempo scaduto. Non si torna più indietro: il matrimonio tra Theo Hernandez ed il Milan è finito. Il terzino francese è da qualche settimana retrocesso nelle gerarchie di Paulo Fonseca, complice anche l’esplosione del giovane Jimenez. In più, ci sono le questioni fuori campo ad incidere ulteriormente insieme ad un rapporto complessivamente non idilliaco con l’allenatore. Ecco dove potrebbe finire già a gennaio il 27enne marsigliese, dando così addio al calcio italiano.

La fascia sinistra del Milan ha un nuovo padrone

Si chiama Alejandro Jiménez Sánchez, ha 19 anni, è spagnolo ed è il nuovo padrone della fascia sinistra del Milan. Paulo Fonseca ha deciso e le prestazioni in campo gli stanno dando ragione. D’altra parte il Diavolo ha sempre creduto nelle qualità di questo calciatore, investendoci 5 milioni di euro per prelevarlo giovanissimo dal Real Madrid. Se il futuro è tutto da decifrare, con i Blancos che vantano un diritto di riacquisto valido per due estati, il presente sembra piuttosto chiaro.

E ora che succede a Theo Hernandez?

Il cambio della guardia ha una sola ed unica vittima: Theo Hernandez. Il terzino francese, vice-capitano del Milan, sta vivendo la sua peggior stagione da quando è approdato nella nostra Serie A. Il pensiero unico del giocatore è quindi diventato quello di abbandonare il nostro calcio, con il Bayern Monaco che rappresenta la via d’uscita ideale. In questo caso pesa il contratto in scadenza di Alphonso Davies, che induce il Gigante Bavarese a muoversi anzitempo per non farsi trovare impreparato.

Dal possibile rinnovo all’addio ormai certo

Giusto qualche mese fa si parlava di possibile rinnovo tra Theo e il Milan. La richiesta del giocatore era quella di un ingaggio che si avvicinasse ai 7 milioni di euro percepiti dall’amico Rafa Leao. Le questioni emerse negli ultimi tempi hanno tuttavia raffreddato del tutto questa ipotesi, con il divorzio che ora sembra davvero l’unica soluzione possibile. Se il Bayern concretizza l’uscita di Davies (Liverpool e Real Madrid lo vogliono insistentemente), potrebbe anticipare l’assalto al transalpino.