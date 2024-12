Fabrizio Corona porta le prove: ecco cosa ha combinato Theo Hernandez, il Milan sapeva tutto

Con filmati e audio il re del gossip ricostruisce la presunta aggressione di Theo Hernandez ai danni di una ragazza avvenuta lo scorso gennaio

“Che il terremoto abbia inizio”. Fabrizio Corona l’aveva annunciato e ha tenuto fede all’impegno: nella seconda puntata di Falsissimo, il format che conduce sul suo canale YouTube, l’ex re dei paparazzi ha ricostruito l’intera vicenda della presunta aggressione di Theo Hernandez ai danni di una ragazza in un noto locale milanese.

Caso Theo Hernandez, Corona mostra il video choc

“Se do una notizia, la do perché ho la certezza che quella notizia è vera” premette Corona. Che ricostruisce con dovizia di particolari l’episodio avvenuto lo scorso gennaio in un locale della movida meneghina. “Con Theo c’erano anche calciatori del Milan come Calabria e Giroud, oltre ad altre persone”.

Scorrono le immagini delle telecamere di sorveglianze e l’ex compagno di Nina Moric descrive quanto accaduto: “Senza motivo colpisce una ragazza con una manata e la vittima cade sul tavolino. Hernandez non si preoccupa nemmeno di rialzarla. Quando lo fa, Theo sferra un pugno fortissimo. Questo video, però, non lo mostriamo. La prova di questo pugno è contenuta in atti giuridici”. Contattata telefonicamente la ragazza ha preferito non esporsi: “Non voglio stare in mezzo a questa situazione, ne voglio stare fuori e basta”.

La ‘droga del palloncino’ dietro l’aggressione di Theo?

Corona sottolinea che tutti avevano fatto uso della cosiddetta ‘droga del palloncino‘. “Il palloncino è una sorta di popper, non una droga vera e propria ma una dose di adrenalina istantanea che i giocatori utilizzano insieme all’alcool perché non risultano nelle urine e nelle analisi del sangue”.

E aggiunge: “Evidentemente questo mix ha scatenato in lui, che ha già un carattere particolare e lo vediamo da come si comporta in campo, una reazione incontrollabile”.

Le rivelazioni di un collaboratore esterno del Milan

Il re del gossip fa poi ascoltare l’audio di una telefonata con un collaboratore esterno del Milan che si occupa di marketing e comunicazione. “Era fuso con i palloncini. L’anno scorso era molto di moda, adesso si sono calmati. Bevi, tiri su quella roba lì e impazzisci” racconta il presunto collaboratore del club rossonero.

Corona mostra poi un’altra sequenza in cui si vede Hernandez che, rimasto solo, sembra caricare il palloncino e “senza alcuna motivazione, non trovando l’uscita, inizia a prendere a calci una porta”.

L’accordo per chiudere la vicenda sottoscritto dal calciatore

Si passa poi alle carte firmate. E in particolare alla quietanza controfirmata dal calciatore in cambio di una cifra, poi non ritenuta più idonea dal proprietario del night, preoccupato dalla cattiva pubblicità e dalle ripercussioni che avrebbe potuto avere la vicenda dal momento che “tutti a Milano sapevano. E anche lo stesso Milan” afferma Corona.

Ci sarebbe stato anche un colloquio tra il proprietario del locale e il capo della sicurezza del Milan, ma la “questione è seguita dal legale di Hernandez e noi non possiamo fare niente”. Nell’atto firmato dall’ex Real Madrid si legge che “verso le ore 1.40 del 31 gennaio 2024 senza alcun motivo plausibile, (Theo, ndr) sferrava un pugno in pieno volto ad una ragazza presente all’interno del Privè. Successivamente, dopo che la sicurezza lo accompagnava verso l’esterno, colpiva furiosamente e violentemente una parete in cartongesso, subendo danni complessivi pari a 64.416,00 compreso IVA”.

In un altro punto si legge che “le parti si accordano per ulteriori 30mila euro per chiudere la questione con l’impegno di cancellare tutti i video”. La seconda puntata di falsissimo si chiude con Corona che si reca alla polizia per sporgere denuncia.