Milan, Corona conferma gravi accuse a Theo Hernandez: in arrivo un video choc sul calciatore

Per il re del gossip il terzino francese del Milan avrebbe aggredito una ragazza in un locale milanese: "Vi mostro il primo video sconvolgente"

Con un post sui social a una manciata di minuti dalla mezzanotte Fabrizio Corona ha sganciato l’ennesima bomba. Nel mirino di nuovo Theo Hernandez e la presunta aggressione – di cui già aveva parlato settimane addietro – nei confronti di una ragazza. Il re dei paparazzi assicura: “Domani (oggi, ndr) vi mostro il primo video sconvolgente”.

Corona contro Theo Hernandez: il video choc

Corona entra nei dettagli in merito ai contenuti del video che, stando a quanto affermato dall’ex compagno di Nina Moric, dovrebbe finire online oggi, venerdì 29 novembre, alle 18:00. “Domani – ha scritto sui social – vi mostro, in totale esclusiva, il primo video sconvolgente di Theo Hernandez che in una serata è stato capace di: sfasciarsi di alcool, farsi della droga dei palloncini, sfasciare un locale (con 42mila euro che ha dovuto risarcire) e aggredire fisicamente una povera ragazza”.

Accuse, soprattutto quest’ultima, pesanti. E che arrivano a pochi giorni di distanza dalla Giornata contro la violenza sulle donne, celebrata – come ogni anno – anche dalla Serie A attraverso la campagna #unrossoallaviolenza che hai coinvolto tutti i calciatori, in campo con un segno rosso sul viso.

La ricostruzione e le prime accuse del re del gossip

Riavvolgiamo il nastro al 9 ottobre, quando Corona aveva mosso le prime accuse ai danni dell’esterno sinistro del Milan, soffermandosi sulla sua vita privata. “Sempre più il nome di Theo Hernández mi arriva in redazione associato a serate sfrenate in locali notturni con un comportamento fuori controllo” aveva scritto.

Per poi spostare il tiro sul “video arrivato nella mia agenzia Atena particolarmente inquietante” in cui si vede “il calciatore, visibilmente ubriaco, colpire con un pugno una donna, che è caduta a terra. La vittima ha successivamente sporto denuncia per violenza privata”. Non finisce qui. Perché Corona ha puntato il dito anche contro il club rossonero: “Il Milan è a conoscenza e ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del giocatore”.

L’ultimo post di Corona dopo la rivelazione di Giletti

Il post pubblicato la scorsa notte da Corona fuga probabilmente ogni dubbio sulla rivelazione in diretta tv di qualche giorno fa di Massimo Giletti. Durante ‘Lo stato delle cose’ su Rai 3, il giornalista aveva dichiarato di aver “visto il video di un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano in evidente stato di alterazione colpire con violenza una ragazza”.

Il filmato in questione non è stato mandato in onda “perché prima dobbiamo fare degli accertamenti” aveva spiegato Giletti. A questo punto ci penserà Corona. Oggi. Alle 18:00 in punto. Perché, come affermato dallo stesso sempre a mezzo social, “la Serie A ve la scoperchio io, per dire basta a tutto questo schifo”.