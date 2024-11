Milan, Cassano demolisce Theo Hernandez: sul web il consiglio a Fonseca

Attacco al terzino francese dopo la prestazione deludente di Bratislava: per Fantantonio è arrivato il momento che il tecnico intervenga in maniera più dura

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan ha smarrito il vero Theo Hernandez: anche contro lo Slovan Bratislava il terzino francese ha offerto una prestazione deludente, che non è sfuggita all’occhio di Antonio Cassano: l’ex attaccante ha duramente criticato il francese a “Viva El Futbol”, consigliando al tecnico Paulo Fonseca di prendere provvedimenti.

Milan, continua la crisi di Theo Hernandez

Che fine ha fatto Theo Hernandez? Se lo chiedono i tifosi del Milan, fortemente delusi dal rendimento del terzino francese in questa stagione. L’ex Real Madrid è stato protagonista di un’involuzione clamorosa, il numero di gol e assist a oggi non è così negativo – Theo ha firmato 2 gol e 2 passaggi vincenti in 15 presenze complessive tra campionato e Champions League – ma in quanto a rendimento in campo e partecipazione al gioco del Milan il calo è vistoso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, l’attacco di Cassano a Theo Hernandez

Martedì sera, nella importante ma sofferta vittoria ottenuta dal Milan in casa dello Slovan Bratislava, Theo Hernandez è stato tra i peggiori in campo per i rossoneri. Una prova, la sua, che ha attirato anche le critiche di Antonio Cassano, che ha pesantemente attaccato il francese nell’ultima puntata del programma web “Viva El Futbol”.

“Parliamoci chiaro: sono dodici partite che Theo Hernandez è inguardabile – il commento di Cassano -. Lui era quel giocatore che sulla fascia sinistra spaccava le partite. Faceva tante sgroppate e creava tanto. Theo da inizio della stagione è irritato e irritante, sta performando meno”.

Milan, Cassano e il consiglio a Fonseca su Theo Hernandez

Secondo Cassano ora tocca al tecnico Paulo Fonseca rimettere le cose a posto: come avvenuto per Rafa Leao, tornato a essere importante per il Milan dopo un periodo buio trascorso tra campo e panchina, l’allenatore dovrebbe punire anche per Theo Hernandez.

“In molti dicono che Theo sia il terzino sinistro più forte al mondo – ha dichiarato Cassano -, ecco allora caro Fonseca devi fare come hai fatto con Leao. ‘Stai facendo ca…e, che problema hai?’, devi dire. Lo devi affrontare. ‘Se hai dei problemi o li risolvi con la società oppure da domani gioca Terracciano’. Mi aspetto una reazione da un allenatore che io stimo tanto. Perché in questo momento Theo è un vero problema per il Milan”.