Champions, pagelle Slovan-Milan: Leao decide, Abraham inventa come un numero 10. Ma dov’è Il vero Theo?

Il portoghese entra dalla panchina per un deludente Okafor e firma il gol del 2-1 che mette in discesa la partita dei rossoneri. Gol e assist per l’inglese, Hernandez smarrito

Il Milan vince ancora in Europa, passa in trasferta per 3-2 contro lo Slovan Bratislava e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League: la difesa continua a tremare, ma nella ripresa i rossoneri prevalgono grazie alla classe di Leao e alle invenzioni di Fofana e Abraham, soffrendo poi nel finale dopo il 2-3 degli slovacchi.

La chiave tattica

Il Milan aggredisce alto lo Slovan Bratislava, recupera tanti palloni ma nelle rare volte in cui gli slovacchi riescono a superare il pressing della squadra di Fonseca si spalancano delle voragini nella metà campo rossonera. Dopo il vantaggio di Pulisic, favorito da una bella giocata di Abraham, è però da un corner per il Milan che nasce il delittuoso contropiede dell’1-1: zero marcature preventive da parte dei rossoneri, errore inaccettabile sul palcoscenico della Champions. Il pari slovacco spaventa il Milan che allenta il ritmo: nella ripresa Fonseca si gioca la carta Leao, che lascia il segno confermandosi fondamentale per la squadra. Abraham chiude i giochi su un regalo di Strelec, poi la contestata rete di Marcelli fissa il punteggio sul 3-2 dei rossoneri.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 – Strelec lo spaventa, Barseghyan e Marcelli lo puniscono, ma il francese non ha colpa sui gol e sulle amnesie difensive dei compagni.

Strelec lo spaventa, Barseghyan e Marcelli lo puniscono, ma il francese non ha colpa sui gol e sulle amnesie difensive dei compagni. Calabria 5 – Scarso il contributo in fase di costruzione, insieme a Reijnders è in ritardo nella chiusura su Savvidis che avvia il contropiede dello Slovan (dal 30’ s.t. Emerson Royal sv ).

Scarso il contributo in fase di costruzione, insieme a Reijnders è in ritardo nella chiusura su Savvidis che avvia il contropiede dello Slovan (dal 30’ s.t. ). Tomori 5 – Giustificato sul gol – era in area avversaria a saltare – ma poco prima si era lasciato infilare in velocità dagli attaccanti dello Slovan. Non trasmette sicurezza alla squadra.

Giustificato sul gol – era in area avversaria a saltare – ma poco prima si era lasciato infilare in velocità dagli attaccanti dello Slovan. Non trasmette sicurezza alla squadra. Pavlovic 5,5 – Come Tomori, ma merita mezzo voto in più per il salvataggio sullo 0-0 su Strelec che avrebbe reso la gara ancor più complicata per il Milan.

Come Tomori, ma merita mezzo voto in più per il salvataggio sullo 0-0 su Strelec che avrebbe reso la gara ancor più complicata per il Milan. Theo Hernandez 5 – C’era una volta un terzino che spaventava il mondo con accelerazioni improvvise e un sinistro terrificante. C’era e oggi non c’è più.

C’era una volta un terzino che spaventava il mondo con accelerazioni improvvise e un sinistro terrificante. C’era e oggi non c’è più. Fofana 6,5 – Guida il pressing che nei primissimi minuti risulta efficace, poi la squadra allenta la pressione e il suo contributo diventa meno influente. Nella ripresa pesca Leao con una splendida verticalizzazione (dal 31’ s.t. Musah sv ).

Guida il pressing che nei primissimi minuti risulta efficace, poi la squadra allenta la pressione e il suo contributo diventa meno influente. Nella ripresa pesca Leao con una splendida verticalizzazione (dal 31’ s.t. ). Reijnders 6 – Molto positivo in avvio per dinamismo e voglia di provare la giocata in verticale, ma è troppo tenero su Savvidis in occasione del contrasto che avvia l’azione dell’1-1. Nella ripresa non punge.

Molto positivo in avvio per dinamismo e voglia di provare la giocata in verticale, ma è troppo tenero su Savvidis in occasione del contrasto che avvia l’azione dell’1-1. Nella ripresa non punge. Chukwueze 6 – Il più attivo nel primo tempo, si dà da fare nell’uno contro uno scodellando palloni interessanti in area che però non trovano pronti i compagni. Alla lunga diventa sempre meno efficace.

Il più attivo nel primo tempo, si dà da fare nell’uno contro uno scodellando palloni interessanti in area che però non trovano pronti i compagni. Alla lunga diventa sempre meno efficace. Pulisic 6,5 – Pecca di egoismo al 16’, quando sceglie il tiro e non l’assist per Chukwueze, solo a centro area, ma si riscatta immediatamente: suo il gol che sblocca l’incontro. Esce acciaccato (dal 30’ s.t. Loftus-Cheek sv ).

Pecca di egoismo al 16’, quando sceglie il tiro e non l’assist per Chukwueze, solo a centro area, ma si riscatta immediatamente: suo il gol che sblocca l’incontro. Esce acciaccato (dal 30’ s.t. ). Okafor 5 – I tifosi del Milan leggono il suo nome in formazione e rimpiangono Leao, in campo lui non fa nulla per farli ricredere: evanescente palla al piede, in ritardo sui suggerimenti dalla destra di Chukwueze (dal 1’ s.t. Leao 7 – Impiega 23’ per mettere la firma sulla partita: scatto prepotente e tocco sotto da campione).

I tifosi del Milan leggono il suo nome in formazione e rimpiangono Leao, in campo lui non fa nulla per farli ricredere: evanescente palla al piede, in ritardo sui suggerimenti dalla destra di Chukwueze (dal 1’ s.t. – Impiega 23’ per mettere la firma sulla partita: scatto prepotente e tocco sotto da campione). Abraham 7 – Tunnel e assist in verticale per l’1-0 di Pulisic: la giocata da numero 10 per l’1-0 è il vero highlight della gara dell’inglese che nella ripresa si toglie anche la soddisfazione di tornare al gol in Champions League dopo 4 anni chiudendo di fatto l’incontro (dal 39’ s.t. Camarda sv).

Top & Flop dello Slovan

Barseghyan 6,5 – Il bomber armeno dello Slovan punisce la presunzione del Milan, che non si cura delle marcature preventive, e si beve il campo in contropiede, segnando con uno scavetto di gran classe. Sofisticato.

Il bomber armeno dello Slovan punisce la presunzione del Milan, che non si cura delle marcature preventive, e si beve il campo in contropiede, segnando con uno scavetto di gran classe. Sofisticato. Savvidis 6,5 – Lento e dinoccolato, ma il greco ha senso della posizione e fisicità, quanto basta per mettere a lungo in difficoltà un Milan senza grandi idee.

Lento e dinoccolato, ma il greco ha senso della posizione e fisicità, quanto basta per mettere a lungo in difficoltà un Milan senza grandi idee. Strelec 4 – Imperdonabile la sufficienza con cui l’ex Spezia e Reggina calcia a porta vuota, dopo aver saltato secco Maignan, favorendo il recupero di Pavlovic. Poi regala ad Abraham il 3-1 con un retropassaggio assassino.

Il tabellino di Slovan-Milan 2-3

Slovan (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Voet (dal 31’ s.t. Marcelli); Medvedev, Savvidis (dal 45’ s.t. Mak), Kucka (dal 31’ s.t. Tolic); Barseghyan, Strelec, Metsoko (dal 21’ s.t. Ignatenko). All. Weiss.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 30’ s.t. Emerson Royal), Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana (dal 31’ s.t. Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (dal 30’ s.t. Loftus-Cheek), Okafor (dal 1’ s.t Leao); Abraham (dal 39’ s.t. Camarda). All. Fonseca.

Arbitro: Sanchez (Esp)

Marcatori: 21’ p.t. Pulisic (M), 24’ p.t. Barseghyan (S), 23’ s.t. Leao (M), 26’ s.t. Abraham (M), 44’ s.t. Marcelli (S)

Note: espulso al 45’ s.t. Tolic per doppia ammonizione. Ammoniti Chukwueze (M), Calabria (M), Tomori (M).