Come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite della Champions League 2023-24. Si può vedere anche gratis su Amazon

La Champions League 2023-24 potrà essere seguita in diretta tv e streaming esattamente come nell’ultima edizione. Le emittenti che hanno i diritti per trasmettere le partite sono sempre le stesse: Sky e Infinity+ in pay tv, Mediaset (di solito Canale5) in chiaro e Amazon Prime Video per lo streaming di una partita a settimana. Vediamo nel dettaglio la ripartizione e (in qualche caso) anche i costi.

Le partite di Champions League: chi le trasmette

Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Le partite si possono vedere su queste piattaforme: Sky, Mediaset, Infinity+ e Amazon Prime Video. Ma non tutte trasmettono tutto. Vediamo le differenze delle tre coperture.

Le partite di Champions trasmesse da Sky

Sky fa la parte del leone trasmettendo 121 partite sulle 137 totali previste nel calendario della Champions. Praticamente tutte tranne 16 che sono in esclusiva assoluta su Amazon. Per vedere la Champions bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento a Sky: si potrà poi scegliere su quale supporto vederle (tv o streaming su SkyGO o ). Le partite trasmesse da Sky possono essere fruite in streaming anche su Now al costo di 9,99 euro/mese per 12 mesi

Le partite di Champions trasmesse da Amazon

Come detto 16 partite sono in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video: si tratta della migliore partita del mercoledì. Di solito le partite delle squadre italiane oppure big match di grande prestigio. Chi è già abbonato a Amazon Prime, accede già senza costi aggiuntivi. Chi invece non ha ancora l’abbonamento può farlo subito, godendo dei 30 giorni di prova gratuita. Scaduto il mese l’utente o non rinnova oppure rinnova e sa di dover pagare 4,99 euro/mese oppure 49,99 euro/anno. Ma attenzione! Il primo mese è gratis, quindi abbonandosi subito si possono vedere alcune partite senza spendere niente

Le partite di Champions trasmesse su Infinity+

Mediaset propone 104 partite sul proprio servizio a pagamento Infinity+ (in pratica tutte tranne quelle trasmesse da Amazon in esclusiva e poco altro). Inoltre, nell’offerta del servizio di streaming è compreso il canale Diretta Champions, dove è possibile seguire in contemporanea tutte le sfide in onda alle ore 21:00.

Attualmente il prodotto è in offerta a 7.99 euro al mese e c’è pure un periodo di prova gratis.

Le partite di Champions trasmesse da Mediaset in chiaro

Per chi non vuole fare abbonamenti e vuole vedersi le partite in chiaro, Mediaset anche quest’anno garantisce una copertura più che interessante. Sono ben 16 le partite trasmesse dal biscione in modo gratuito. Si tratta della migliore partita del martedì e altre partite dei turni a eliminazione diretta fino alla finale. In questo caso si possono vedere o sul proprio tv normalmente oppure in streaming sul sito o la app MediasetPlay.

Palinsesto e distribuzione delle partite di Champions tra Sky, Amazon e Mediaset

Martedì : partita in chiaro su Canale 5 (o altro canale Mediaset)

Partite su Sky e Infinity

: partita in chiaro su Canale 5 (o altro canale Mediaset) Partite su Sky e Infinity Mercoledì: 1 partita in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video. Abbonati Gratis per un mese qui

Partite su Sky e Infinity

Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:

le dirette di Champions

Se invece della Champions volete guardare qualche altro sport in tv, date un’occhiata alla Guida Tv di Virgilio Sport

