Come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite della Champions League 2026-27. Si può vedere anche gratis su Amazon

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Riparte la Champions League con le partite del primo turno a girone unico. Quattro le squadre italiane impegnate: Inter, Napoli, Roma e il debuttante Como. Per tutte avversarie piuttosto complicate al debutto, ma assolutamente alla portata. Eccezionalmente il primo turno è spalmato su tre giorni da martedì a giovedì. Sei partite ogni giorno: due alle 18.45 e le altre alle 21.00. Per vedere le partite in diretta la formula è la stessa degli ultimi anni: servono un abbonamento a Sky/Now e uno ad Amazon.

Per abbonarti subito a Amazon Prime Video clicca qui

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi trasmette le partite di Champions: ripartizione e costi

Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Le partite si possono vedere su queste piattaforme: Sky e Amazon Prime Video. Ma non tutte trasmettono tutto. Vediamo le differenze delle tre coperture.

Le partite di Champions trasmesse da Sky

Sky fa la parte del leone trasmettendo 185 partite sulle 203 totali previste nel calendario della Champions. Praticamente tutte tranne 18 che sono in esclusiva assoluta su Amazon. Per vedere la Champions bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento a Sky: si potrà poi scegliere su quale supporto vederle (tv o streaming su SkyGO o Now). Le partite trasmesse da Sky possono essere fruite in streaming anche su Now

Fai qui il tuo abbonamento a Now e vedi quasi tutte le partite in diretta

Le partite di Champions trasmesse da Amazon (praticamente gratis)

Come detto 18 partite sono in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video: si tratta della migliore partita del mercoledì, di solito le partite delle squadre italiane oppure big match di grande prestigio dal girone fino alla semifinale. Chi è già abbonato a Amazon Prime, accede già senza costi aggiuntivi. Chi invece non ha ancora l’abbonamento può farlo subito, godendo dei 30 giorni di prova gratuita. Scaduto il mese l’utente o non rinnova oppure rinnova pagando l’abbonamento. Ma attenzione! Il primo mese è gratis, quindi abbonandosi subito si possono vedere alcune partite senza spendere niente

Per abbonarti subito a Amazon Prime Video clicca qui

Le partite di Champions in chiaro

È previsto che ogni settimana una partita sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Palinsesto e distribuzione delle partite di Champions tra Sky, Amazon

Martedì : tutte le partite su Sky

Da capire se una sarà trasmessa in chiaro

: tutte le partite su Sky Da capire se una sarà trasmessa in chiaro Mercoledì: 1 partita in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video, il mercoledì. Abbonati Gratis per un mese qui

Tutto il resto su Sky

Le partite di martedì 8 settembre

Le prime partite di questa nuova edizione della Champions alle 18.45 sono Aek-Lask e Bruges-Aston-Villa. Molto più interessante il programma serale con soprattutto Porto-Manchester City e soprattutto Real Madrid-Inter. Suggestivo incrocio Mourinho-Inter e una sfida che al Bernabeu ha sempre un valore speciale. Purtroppo il calendario l’ha proposta all’inizio, probabilmente un bene per entrambe: via il dente via il dolore…

Fai qui il tuo abbonamento a Now per vedere tutte le partite di Champions

18:45 AEK Atene-LASK Sky, Sky Sport Arena 18:45 Bruges-Aston Villa Sky, ky Sport Calcio 21:00 Borussia Dortmund-Villarreal Sky 21:00 Lille-Real Betis Sky 21:00 Porto-Manchester City Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Real Madrid-INTER Sky

Le partite di mercoledì 9 settembre

Il programma di giornata prevede alle 18.45 subito Barcellona-Feyenoord, occasione per vedere all’opera i blaugrana di Yamal e Rodri. Alle 21.00 un promettente Liverpool-Atletico (trasmesso anche in chiaro) e il debutto del Psg bicampione uscente contro il modesto Slovan. Ma soprattutto Arsenal-Napoli, anche in questo caso subito un big match di grandissimo prestigio per una delle quattro italiane in corsa. La partita è visibile solo su Amazon Prime: chi si abbona subito la vede gratis

Abbonati qui ad Amazon Prime Video

18:45 Barcellona-Feyenoord Sky, Sky Sport Calcio 18:45 Stoccarda-Viking Sky 21:00 Liverpool-Atletico Madrid Sky, Sky Sport Calcio

Tv8 (in chiaro) 21:00 NAPOLI-Arsenal Amazon Prime Video 21:00 PSG-Slovan Sky, Sky Sport Arena 21:00 Sporting-Galatasaray Sky

Le partite di giovedì 9 settembre

Il primo spezzatino di Champions si chiude con le ultime 6 partite in programma. Alle 18.45 il debutto giallorosso in Fenerbahce-Roma, partita tutt’altro che agevole su un terreno sempre caldo e ostico. Alle 21.00 l’atteso esordio nelle coppe europee del Como di Fabregas in Como-Lipsia. La fatalità mette di fronte due squadre quasi simili, che, sostenute da una grossa forza economica alle spalle, hanno costruito praticamente da zero una squadra competitiva partendo dai giovani. Sarà sicuramente una bella sfida tutta da vedere.

18:45 Fenerbahce-ROMA Sky 18:45 Psv-Shakhtar Donetsk Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Bayern Monaco-Bodo Glimt Sky, Sky Sport Calcio 21:00 COMO-Lipsia Sky 21:00 Manchester United-Sabah Sky 21:00 Slavia Praga-Lens Sky

Ricapitolando, la Champions League 2026-27 si può vedere tutta in diretta con due abbonamenti:

Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:

le dirette di Champions

Se invece della Champions volete guardare qualche altro sport in tv, date un’occhiata alla Guida Tv di Virgilio Sport