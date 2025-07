F1 Gp Ungheria 2025: orario, info e dove vederlo in diretta tv. Ferrari a caccia di un acuto prima della sosta

Dopo il Belgio, la Formula Uno non si ferma e fa subito tappa in Ungheria per l'ultima gara prima della sosta estiva: tutte le info su dove seguire le qualifiche e il Gran Premio magiaro

Ultima fatica, almeno per ora prima delle Dopo la doppietta McLaren a Spa, la Formula Uno torna subito in pista per l’ultima gara prima della pausa estiva. Il Mondiale fa tappa in Ungheria, su una pista storica per il circus dal 1986, il mitico Hungaroring dove Hamilton detiene il record di vittorie e che ha subito un riammodernamento nell’ultimo anno per un costo di oltre 110 milioni di euro.

L’inglese nella domenica in Belgio ha dato segnali positivi con un’ottima rimonta dopo gli errori tremendi di venerdì e sabato. Nel frattempo Leclerc continua a fare il possibile e raccoglie qualche podio e la Ferrari rimane fedele a Vasseur: infatti quello in Ungheria sarà il primo gran premio dopo il rinnovo del francese come team principal. Vediamo a che ora e dove vedere tutti gli appuntamenti.

Dove vedere il Gp d’Ungheria

Dopo la consueta conferenza stampa dei piloti del giovedì, le monoposto inizieranno a scendere in pista venerdì 1 agosto alle 13:30 per la prima sessione di prove libere. Doppia sessione il venerdì con la seconda in programma alle 17. Questo weekend, a differenza dell’ultimo in Belgio, non c’è nessuna Sprint Race, quindi il sabato si va direttamente alla terza sessione di prove libere, per la quale le macchine scenderanno in pista alle 12:30. Alle 16 di sabato inizieranno le qualifiche, mentre domenica alle 15 ci sarà la gara, entrambe trasmesse in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula Uno e in streaming su Sky Go e Now.

Novità Ferrari e fiducia a Vasseur

Quello prima del Gran Premio d’Ungheria è stato un atto di fiducia nei confronti di Fred Vasseur non indifferente. Le parti hanno trovato un accordo per il rinnovo pluriennale del team principal nel momento più difficile della sua gestione e dopo le voci di un possibile approdo di Horner dopo l’addio alla Mercedes. Vasseur sarà una pietra fondamentale su cui fondare il futuro prossimo della Scuderia.

Si pensa, ovviamente, già al 2026, e in quest’ottica è stato bloccato lo sviluppo di un nuovo fondo previsto per Baku. Ma la Ferrari continua comunque a lavorare anche sulla monoposto di quest’anno con aggiornamenti mirati, per cercare di fare una seconda parte di stagione dignitosa. Come dimostra la nuova sospensione posteriore portata in Belgio, che ha esordito con un podio con Leclerc. Sarà fondamentale testarla anche in Ungheria con i nuovi dati e l’Hungaroring sarà certamente più rivelatore di Spa per misurare i vantaggi dell’aggiornamento.

Il programma completo del Gran Premio d’Ungheria

Venerdì 1 agosto

13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1. In streaming su Now e Sky Go)

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1. In streaming su Now e Sky Go)

Sabato 2 agosto

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1. In streaming su Now e Sky Go)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, in differita su TV8 alle 18:30. In streaming su Now e Sky Go)

Domenica 3 agosto

15:00 Gara F1 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, in differita su TV8 alle 18:00. In streaming su Now e Sky Go)

