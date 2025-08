Fernanda Lessa e Christian Vieri, l'amore che segnò un'epoca. "Era un orsacchiotto. Bipolare e alcolista, mi ha salvata mio marito"

La ex modella e dj oggi vive in Portogallo con suo marito, sobria e più serena grazie a un percorso di consapevolezza e rinascita che desidera condividere. Anche per chi vive le sue stesse esperienze

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quando ha maturato l’esigenza di misurarsi con la sua verità, era già arrivata a una maturità e a un livello di consapevolezza che il silenzio che la aveva accompagnata rendeva quasi imponderabile l’irruenza delle sue affermazioni. Oggi, Fernanda Lessa ha scelto di trascorrere il suo tempo e la sua vita in Portogallo accanto al marito, l’imprenditore Luca Zocchi, e di affidare a un’intervista ciò che ha appreso e che avverte come universale, utile per quanti ascolteranno quello che ha imparato sul dolore, le dipendenze, gli affetti e la convivenza con l’essere bipolare.

Ex modella, dj, personaggio televisivo approdato al piccolo schermo dalla moda è stata legata a lungo all’ex calciatore e opinionista Christian Vieri, verso il quale ha riservato parole estremamente tenere, memore forse più dei momenti di lieta spensieratezza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fernanda Lessa e il rapporto con l’Italia

Al Corriere della Sera ha ripetuto che ama il nostro Paese profondamente. “Adoro l’Italia. Non smetterò mai di amarla. Sono qui per provare a perseguire una carriera da attrice, dopo l’esperienza con Marco Risi”, spiega ripercorrendo le mete della sua esistenza condivisa da anni con il marito. Ha due figlie ormai adolescenti, avute dal tastierista dei Subsonica Davide “Boosta” Dileo, che invece sono rimaste a Torino per proseguire gli studi.

Due riferimenti saldi, nella sua esistenza segnata dalla perdita del suo primo bambino Joaquin al quale dedica ogni giorno gesti, riflessioni, un ringraziamento perché, come spiega la stessa Fernanda, “gli devo la vita”.

La gravidanza e la scoperta della malformazione cardiaca

La gravidanza, per lei icona di bellezza ed eleganza negli anni Duemila, “è stata un incubo. Il corpo che non ti appartiene più, gli ormoni, i capelli che cadono… ero sollevata quando era finita”.

Ma la prima volta che rimase incinta, emerse anche la gravità della malattia che la avrebbe condotta a una scomparsa prematura a causa di una malformazione cardiaca latente che non le fu diagnosticata, fino alla perdita del suo piccolo. “Joaquìn avrebbe compiuto 24 anni a maggio. È il mio angelo custode”, confessa.

Proprio grazie a lui ha scoperto di avere una grave malformazione cardiaca: “Joaquìn è nato con la mia stessa malformazione, è grazie a lui che me l’hanno trovata e sono stata operata. Il cardiologo mi ha detto che a trent’anni sarei sicuramente morta. Mio figlio mi ha salvata”.

Joaquin e le sue figlie

Per lui e le sue figlie nutre un amore profondo, inevitabile e per il padre delle sue ragazze spende altrettante lodi pur ammettendo che la loro storia è finita per via della lontananza, della distanza e dei conflitti familiari, senza aggiungere dettagli. Il grande amore della sua vita è il marito Luca, che ha conosciuto a Torino durante un dj set dopo la fine della relazione con Boosta.

“Quando l’ho visto la prima volta era come se fosse illuminato dall’alto. L’ho indicato alla mia amica: io mi sposo con lui”, ricorda. Con lui ha trovato stabilità e rinascita: “Voglio fare la romantica: è stato il mio salvatore. Senza di lui non ce l’avrei fatta”.

Alcol e dipendenza

Non ce l’avrebbe fata contro l’alcolismo che ha segnato la sua esistenza e che, grazie al sostegno di suo marito e dei professionisti che la guidano la accompagnano nel processo di accettazione del suo disturbo bipolare: “Quando abusi di alcool, come facevo io, riempi qualcosa, un vuoto oppure dei problemi psichiatrici”.

Dopo una lunga ricerca di aiuto e un ricovero volontario nel 2015, ha finalmente trovato terapeuti capaci di riconoscere la sua patologia: “Bipolarismo. Nel 2015 mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta”. L’alcol leniva la patologia con la quale convive, oggi, con degli strumeti nuovi: “È la prima volta nella mia vita che mi amo. E se una cosa mi fa male, la elimino. Non voglio che niente più mi destabilizzi”.

Fonte: ANSA

Fernanda Lessa nel pieno della sua carriera di modella

L’amore per Christian Vieri

Prima di Luca, suo marito, la sua vita sentimentale è stata segnata dall’amore per Boosta dal quale ha avuto due bambine nate a circa un anno di distanza. Ma ha attraversato relazioni gioiose, belle, allegre e delle quali conserva ricordi positivi come quella che l’ha vista per circa un biennio accanto a Christian Vieri, all’epoca uno degli attaccanti più blasonati e apprezzati nel mondo del calcio e che aveva conquistato un posto di primo piano nella Nazionale azzurra.

La loro storia fu più breve rispetto a quella del centravanti con Elisabetta Canalis, che incontrò il campione all’epoca di Striscia la Notizia, eppure sia Fernanda Lessa sia Vieri godevano di una celebrità quasi planetaria e di certo dell’attenzione mediatica costante di telecamere, paparazzi, periodici (all’epoca ancora diffusi) che avevano nell’unione tra la modella e dj e il calciatore una sorta di ideale, una semplificazione che però Fernanda rende più profonda. Oltre al cliché, Lessa descrive con affetto e trasporto nostalgico quei tempi.

Una sola battuta per lui, eppure trapela un sentimento di profonda tenerezza: “Ero pazza di Vieri (sono stati due anni insieme, ndr), era un orsacchiotto. Doveva andare in ritiro e io ero Miami. Allora ho preso un volo con mille scali invece di salire sul mio diretto pur di vederlo in tempo. Ridevamo tanto insieme”.

Allora era il momento d’oro per entrambi, quando l’iperbole tocca il proprio apice donando denaro, opportunità e occasioni sempre più frequenti con altrettanti impegni che nel continuo inseguirsi per il mondo, per via delle rispettive professioni, forse ha condizionato il loro rapporto.

Nel recente passato, Lessa aveva già svelato qualche dettaglio sul loro rapporto nel format Seconda vita, condotto e ideato dal giornalista Gabriele Parpiglia in cui alcuni personaggi hanno ceduto al pubblico una parte inedita di sé, condividendo spesso esperienze e drammi che hanno contribuito – chi più, chi meno – a sostenere chi attraversa medesime situazioni. Frammenti di vita, di verità.

Eccessi e i soldi

In quella circostanza, Fernanda Lessa ammise abusi e anche una tendenza a farsi del male poi curata. “Nella mia vita ho provato di tutto per anni – ha confessato l’ex modella -, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti lo facevano”.

Fernanda Lessa ha poi confessato di aver vissuto una storia d’amore con una donna celebre, ma di aver interrotto la relazione dopo aver scoperto che lei era minorenne.

“Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”, ha svelato. Fra i suoi amori anche Bobo Vieri, dicevamo, mentre negli Stati Uniti avrebbe rifiutato le attenzioni di alcuni divi, come George Clooney e Matt Dillon. “Gli eccessi e i soldi mi hanno portato dritta a Hollywood – ha ricordato -, ma ho rifiutato le avances di George Clooney e Matt Dillon. In Italia ho amato Bobo Vieri, ma lui mi ha lasciato per colpa di un paparazzo”, disse dell’ex calciatore.

Il presente con la serenità ritrovata

Nel suo presente, l’amore per suo marito Luca al pari di quanto nutre per suo figlio Joaquin (che rammenta sempre con il medesimo trasporto e intensità, anche sui social) e le sue figlie la guida verso la (ri)scoperta di quella bellezza che le appartiene. Il rispetto, l’accettazione e il sostegno dei professionisti la supportano in questo cammino che ha reso possibile quella serenità forse considerata inafferabile, quando si è nel mezzo. Ma che sì, può essere costruita.