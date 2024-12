Elisabetta Canalis e la relazione tossica con Vieri a Belve: "Ho toccato il fondo". Clooney e Maddalena Corvaglia

A Belve, l'influencer e modella nonché ex velina torna sull'amore con l'ex attaccante che ha segnato i primi anni Duemila

Come è svanita, così è riapparsa. Dimostrando che, in fondo, non si era mai sottratta all’ambiente che l’ha apprezzata e al quale deve la sua notorietà. Elisabetta Canalis, oggi, è ospite della terza puntata di Belve in onda il 3 dicembre su Rai2 in prima serata condotto da Francesca Fagnani in cerca dell’autenticità di una figura che al culmine della sua celebrità era riuscita a conquistare l’affetto del pubblico televisivo in un ruolo che non le aveva consentito di esprimersi.

Eppure le ha donato un ruolo, un personaggio. In questa intervista, secondo le anticipazioni, ha restituito un po’ di sé. Una serie di tasselli che aiutano a rileggere certi eventi in modo nuovo. Compresa la sua storia con Christian Vieri.

Elisabetta Canalis a Belve: la confessione sui disturbi alimentari

In primis la convivenza con il disturbo alimentare che l’ha accompagnata dai 15 ai 20 anni e che ha imparato a gestire con il tempo e il supporto della terapia. E poi gli amori, in primis il tormentato rapporto con l’ex calciatore Bobo Vieri. E poi George Clooney e l’amicizia interrotta con Maddalena Corvaglia.

Della sua relazione con Vieri, ex attaccante di Juventus e Inter tra le altre e della Nazionale, Canalis condivide un pezzo importante che restituisce la sua verità rispetto all’intreccio amoroso di quegli anni, le loro mai confermate liti e la tensione che vissero per i tre anni circa pari alla durata del loro fidanzamento. Una storia intensa, della quale conosciamo meglio i contorni a posteriori.

A distanza di anni, relazioni e matrimoni entrambi hanno deciso di condividere alcuni dettagli di quel triennio assieme quando la loro era un intreccio di calcio&showbiz, eventi e investimenti e anche un indubbio e continuo inseguimento alla verifica di quanto trapelava appena su un amore che, all’esterno sembrava, perfetto.

L’amore per Vieri: relazione tormentata

Invece, Elisabetta Canalis all’apice della sua carriera quando conosce Vieri si avventura in una relazione che le causa una profonda lacerazione interiore. “Ho sofferto tantissimo per amore”, ammette in questa intervista. Non è la sola ad aver ripercorso quel travagliato rapporto, perché anche il suo ex fidanzato ha ammesso vizi e virtù in quell’amore giovanile attraversato da entrambi quasi storditi da una vita che celebrava il loro come un incontro perfetto, idilliaco, per anche l’abbinamento tra televisione e pallone.

A proposito di quella fase Vieri ha raccontato diversi episodi, pur ammettendo che l’amore nei riguardi di Elisabetta era assoluto. Uno in particolare viene sempre citato ovvero quando Canalis lo inseguiva in strada per pestarlo, come ha detto lo stesso ex attaccante, aneddoto che dà lo spunto a Fagnani per chiederle se di verità c’era, se la sua versione dei fatti coincide.

L’ammissione lascia senza dubbi: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”. Una relazione tossica, dunque la loro che pure durò circa tre anni.

Vieri e l’incontro con Costanza Caracciolo

Di relazioni pubbliche di Vieri conosciamo quel che è stato confermato dal diretto interessato. Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Jazzma e Costanza Caracciolo più una serie di flirt più o meno duraturi che hanno alimentato un essere Bobo Vieri, un personaggio. Allora, forse perché era e si sentiva il ragazzo Bobo si intratteneva con compagne più giovani, note e meno note. Oggi è un padre e un marito appagato e sereno con due bimbe, avute da Costanza Caracciolo.

Il loro è un rapporto profondo, solido che ormai dura da tempo e che li ha visti unirsi in matrimonio a Milano, nel 2019 e avere due bambine nel giro di poco più di due anni.

Quando ripercorre, anche nelle interviste più recenti, i tempi trascorsi insieme a Elisabetta Canalis riserva a lei e al loro sentimento parole sempre delicate, legate più all’emotività che al resto. Ma se un epilogo c’è stato, qualcosa di certo non era affatto riparabile, anzi. E l’influencer ed ex velina non lo nasconde a Fagnani nella sua intervista.

Il contratto con George Clooney

Smentisce nettamente, al contrario, il presunto contratto con George Clooney, l’attore al quale p stata legata a lungo e che ha deciso il suo trasferimento negli Stati Uniti. “È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”. Il contratto non c’era, ha ribadito. “Ho avuto amori più grandi. È finita, perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”.

Poi Canalis ha incontrato il suo ex marito, Brian Perri, chirurgo ortopedico dal quale ha avuto sua figlia Skyler Eva. Attualmente è legata al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu.

Maddalena Corvaglia, ex amica del cuore

Nel corso dell’intervista un capitolo importante è stato riservato anche all’ex amica e compagna di bancone, Maddalena Corvaglia con la quale aveva un rapporto di lavoro. Perché si è interrotta la loro amicizia è una domanda che non trova una risposta esauriente. “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”. “Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”. Uno spiraglio di apertura che lascia ben sperare. Perché gli amori passano, gli amici e le amiche restano.